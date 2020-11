Desaparecidas sin explicación ni olvido: 10 enigmáticas historias de mujeres de las que se perdió el rastro en Chile

comunidades se manifestaron por la desaparición de mujeres

Jóvenes y adultas, todas mujeres que un día dijeron hasta luego y nunca se las volvió a encontrar. Se perdió su rastro, con investigaciones acuciosas en muchos casos, y otros, cuyas familias alegan olvido por parte de las autoridades. Cada año, Chile registra miles de denuncias a sus policías por la desaparición de personas. Catalina Álvarez, Hasper del Río, Tanya Anciares, son algunos de los nombres que han sido parte de las portadas de medios locales. Casos emblemáticos que esconden una historia que impide llegar a dar con su paradero.

Según un estudio de la Fundación Kurt Martinson sobre búsqueda de desaparecidos, la falta de resultados más eficientes en relación al hallazgo de personas extraviadas se debe esencialmente a “falta de procedimientos, descoordinaciones, improvisación y demoras en las gestiones. Dado que la presunta desgracia no se encuentra en ningún cuerpo normativo, específicamente en el Código Procesal Penal, las policías no tienen la obligación de realizar diligencias, por lo tanto cada institución (Carabineros de Chile, Policía de investigaciones, Fiscalía) actúan de manea improvisada según sea el caso, y nos referimos a lo mediático que pueda ser o a la voluntad de los funcionarios”. A juicio de este estudio, cuando una desaparición no cruza el límite de lo mediático, difícilmente podrá alcanzar un buen resultado. Por lo anterior, resulta difícil clasificar en sólo 10 casos, las historias de las miles de desapariciones sin resultado, que existen en el país.

Según las estadísticas que maneja la Jefatura Nacional de Ubicación de Personas, de la PDI, se promedian anualmente unos 400 casos de personas que desaparecen, y que incluso, se publican en sitios web y en redes sociales fotografías y descripciones de las víctimas, con el objetivo de que la comunidad pueda ayudar a resolver los enigmas.

Aquí, diez casos que sorprenden por sus detalles. Todos de mujeres que en distintos tiempos desaparecieron y no se sabe nada sobre su paradero hasta el día de hoy.

Tanya Aciares

1.- Tanya Aciares, y el olvido de las autoridades

Tanya Aciares, cuyo rastro se perdió el 19 de octubre del año 2018 en Copiapó, comuna ubicada a 673 kilómetros de Santiago. Tenía 14 años, y cumpliría 16 el pasado 25 de agosto. El padre de la menor que está a un par de meses de cumplir 2 años desaparecida, Dany Aciares, mantiene una critica ferviente al trato que, según él, ha recibido de las entidades encargadas de su búsqueda. “Lo último fue que en Concepción tuvieron un registro de Tanya, que ellos están buscando en el sur, que está activada la alarma en esa ciudad con PDI. Estuvo en el norte, pero se fue al sur. Ellos suponen que puede andar con una persona mayor, pero no han visto nada, no hay video, no hay prueba, no hay fotos, no hay nada. Hace como dos meses nos avisaron”.

Aciares agregó que, “La PDI no quiere que hagamos una campaña de búsqueda en esa ciudad, porque no le quieren dar la alarma y hacer que desaparezca de esa parte, si es que es así porque no hay ninguna prueba de que ella se encuentra allá”, declara.

El caso de Tanya fue considerado preliminarmente como una de las desapariciones atribuidas a Hugo Pastén, conocido como el sicópata de Copiapó por varios crímenes comprobados, sin embargo, más tarde fue desmentido por la fiscalía.

Catalina Álvarez

2.- Catalina Álvarez y el silencio de un sicópata

Ximena Godoy, la madre de Catalina Álvarez, otra joven desaparecida, también, en Copiapó, se refirió al único detenido por la muerte de su hija, el mimso Hugo Pastén conocido como el sicópata de Copiapó. “Esa noche la Cata me dijo que se iba a juntar con una amiga y le di permiso, pero después me entero que se había ido a una fiesta. Le dije que se viniera y ella se venía en un colectivo en el sector de Paipote”, relata. Al ver que su hija no llegaba, Ximena la volvió a llamar por teléfono. “Me responde llorando y me grita que está amarrada y me pide ayuda, pero luego se corta la llamada”.

Fue el 22 de junio, y la joven de 17 años se subió al vehículo conducido por Pastén, quien tras ser detenido confesó haberla secuestrado. Sin embargo, aseguró que en un descuido Catalina se lanzó del auto en movimiento, momento en el cual perdió su rastro. El imputado sólo ha entregado pistas falsas y aún no es posible dar con su paradero.

En una entrevista a un medio local, la madre de Catalina señaló que “yo sé que el no va hablar, no vamos a encontrar a mi hija por su boca, sino por el trabajo que va a hacer PDI o los otros organismos, pero él no va a hablar porque su pena es mucho más alta con lo que le hizo a mi hija. Es un hombre desquiciado, es una mentalidad enferma”, afirmó y agregó “con lo que yo vi, quizás este tipo a mi hija me la quemó”.

Thiare Elgueda

3.- Thiare Elgueda, desaparecida de Caldera

De Thiare Elgueda Acuña todavía no se sabe nada desde que salió de su casa, el 2 de noviembre pasado con destino a la ciudad de Caldera, ciudad nortina emplazada a 700 kilómetros de Santiago. Sus familiares intentan establecer comunicación con ella sin éxito, siguen su pista y nada. El jefe de la Sección Especializada, Teniente Rodrigo Díaz Lisboa, explicó que estas diligencias comenzaron el 6 de noviembre, a partir de las instrucciones emanadas por la Fiscalía. En ese contexto, y bajo la responsabilidad que tienen en la importante tarea de encontrar personas extraviadas, revisaron cámaras de seguridad que existen en las inmediaciones del sector de residencia de Thiare y desde ahí salió con una persona que la fue a buscar. Esta es la última información, después nada más se supo de ella. Otra de las aristas que se manejan y donde está trabajando el personal, es en el sector de San Pedro, cercano a Caldera, donde algunas personas señalaron haberla visto por última vez.

Hace pocos días, el pasado 10 de noviembre. Integrantes de distintas agrupaciones de Copiapó realizaron un cacerolazo en la Plaza de Armas de la ciudad, exigiendo intensificar la búsqueda de Thiare.

Ana Bravo

4.- Ana Bravo, su hijo la busca incansablemente

Desde principios de noviembre de 2019, la familia de Ana Bravo Verdejo, no ha cesado su búsqueda, luego que desapareciera sin motivo alguno.

La mujer de 37 años, madre de dos niñas y un niño, acaba de cumplir un año desaparecida. El pasado 7 de agosto, su familia se manifestó afuera del edificio de la Policía de Investigaciones en Viña del Mar, para pedir con gritos y carteles ayuda para buscar a Ana.

“No sabemos qué le pasó. La última vez fue vista en el muelle Barón de Valparaíso. Estamos devastados, no sabemos nada de ella hace 9 meses y nadie nos ha ayudado. La PDI solamente una vez nos ayudó y ya estamos aburrido de todo, porque se debe hacer justicia para todos, no solamente para algunos”, indicó Bastián, el hijo de Ana a un programa de televisión.

4.- Mery Jara desapareció llevando flores a una animita

Hace tres años se perdió el rastro de Mery Jara Carrasco, de 77 años. La última vez fue vista en en un sector rural de la comuna de Santa Juana, ubicada en la provincia de Concepción, Región del Biobío, a 460 kilómetros de Santiago. Ella habría desaparecido cuando salió de su hogar para llevarle flores a una animita que estaba a 200 metros de distancia. A partir de allí no se han tenido rastros de ella a pesar de la búsqueda que ha contado con drones y perros rastreadores.

En su momento, Brigadas del Ejército del regimiento Chacabuco de Concepción en conjunto con la PDI y Carabineros, realizó una operación rastrillo en un radio amplio.

La hija de la mujer extraviada, Jocelyn Muñoz, señaló a medios de prensa que como familia nunca han perdido las esperanzas de encontrar a su madre con vida

5.- Pascale Alvarado, en secuestro permanente

El pasado 8 de noviembre se cumplieron nueve años desde que en 2011 la joven Pascale Solange Alvarado Soto fue vista por última vez en los alrededores de la medialuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Minutos antes, cerca de las 18.00 horas, había salido del lugar donde realizaba su práctica profesional para juntarse con una compañera a hacer un trabajo. Antes de perderse su rastro, la joven de 17 años pasó a una farmacia y cerca y luego llamó a su mamá, quien le devolvió el llamado. Al hacerlo, la madre sólo alcanzó a escuchar una especie de golpe que habría recibido su hija antes de que se cortara la comunicación. Desde entonces el teléfono móvil de Pascale se apagó y no se le vio más. El avance de la investigación sólo ha logrado obtener pistas respecto a la eventual participación de dos sujetos, el mismo argumento sirvió como instrumento para darle categoría de secuestro. Tras más de nueve años, aún no es posible dar con su paradero.

Claudia Aguero

6.- La emblemática desaparición de Claudia Agüero

El próximo 2 de diciembre, Claudia Agüero, cumplirá un año desaparecida. Oriunda de Puerto Montt, ciudad del sur de Chile, Agüero es uno de los casos de desaparición más emblemáticos actualmente. En los último días, una amiga cercana de la extraviada fue incluida en la investigación debido a antecedentes de un supuesto lío de dinero que ambas sostenían. Los abogados han comentado que el problema de Marcela, la amiga de Claudia, es que sus versiones de los hechos no tendrían características veraces, es decir, no es concreta al relatar dónde estuvo y qué hizo el día antes o durante la desaparición de Claudia. “Creemos que ella sabe más, creemos que ella sabe dónde está Claudia”, afirmó el abogado de la familia, además de creer que ella sabe lo que ocurrió.

Karen Sepúlveda

7.- Karen Sepúlveda, otra extraviada sin pistas

Karen Sepúlveda desapareció en Antuco, a 560 kilómetros al sur de Santiago. A casi dos años de haberse perdido su rastro por completo, no hay avances en su búsqueda. La familia dice sentirse abandonada, mientras que las autoridades reconocen la falta de información concreta. Fue el 24 de enero del año 2019 cuando se conoció el paradero por última vez de mujer. El trabajo de indagación respecto a qué le pasó contó con la participación de diferentes entidades, al igual que civiles. Sin embargo prácticamente no hay antecedentes de qué ocurrió con Karen. El relato de lo que sería el último día conocido de la mujer, fue parte de las declaraciones que entregó quien fuera su pareja, Ignacio Espinoza, en febrero de 2019. En aquella ocasión, también estableció la hipótesis que su mujer cayó desde altura, no sabiendo nunca más sobre ella.

En los primeros meses de búsqueda se contó con la participación de entidades como el Gope de Carabineros, el grupo de rescate Los Topos, la Policía de Investigaciones y entidades ONG. Pero el paso del tiempo y el cambio de estación, comenzó a dificultar las labores de búsqueda, considerando, por ejemplo, el invierno que frecuentemente acarrea lluvia y nieve.

Rosa Huerta

8.- Rosa Huerta, desaparecida y esposa de un asesino

En diciembre de 2009 se le perdió el rastro a Rosa Amelia Huerta Saavedra de entonces 26 años en la comuna de Viña del Mar, la llamada ciudad jardín, por su fama turística, ubicada en la costa central de Chile. Hasta el día de hoy desconoce su paradero.

La desaparición de la mujer volvió a la palestra luego que su esposo, un empresario conocido en la región de Valparaíso, fuera detenido y formalizado como autor intelectual del asesinato de otro empresario en Concón ocurrido en mayo pasado.

López, según consignan medios locales, declaró hace 10 años sobre la desaparición de su esposa que él la había dejado en un paradero de buses a su mujer, asegurando que la joven regresaba a su casa. No obstante, la hermana de la desaparecida, Claudia Huerta, declaró al mismo medio que siempre han tenido dudas respecto del sujeto, puesto que no hizo esfuerzos para encontrar a Rosa y además, tenía un carácter violento y agresivo.

Paulina Riquelme

8.- Paulina Riquelme, el enigma más reciente

El caso de Paulina Riquelme es uno de los más recientes. La joven de 16 años se encuentra desaparecida desde el 25 de febrero pasado. El hecho ocurrió mientras su madre fue a comprar a la feria, en la comuna de Renca, comuna de la Región Metropolitana en la capital chilena. Hasta ahora no se tienen pistas del paradero. Es definida como una chica tranquila y estudiosa. Raquel Pérez, la madre de la adolescente, cuenta que se demoró 25 minutos en sus compras. Al llegar a su casa, encontró la puerta abierta y ningún rastro del paradero de su hija. “Nos dimos cuenta que su mochila no estaba. Pensamos que durante el día iba a volver, pero no volvió. Se llevó un pendrive, el carné de identidad”, dijo. Ninguna respuesta y sin novedades, su familia y la policía continúan la búsqueda.

Hasper del Río

9.- El histórico caso de Hasper del Río

El 9 de abril del año 2008, Hasper del Río, de 16 años, estudiante, salió de su casa a eso de las 8 AM para juntarse con una amiga e ir a su escuela, en la ciudad de Osorno, al sur, a 930 kilómetros de Santiago, sin embargo, nunca llegó. Han pasado más de10 años y su caso sigue inconcluso. Desde el instituto comercial, donde estudiaba su último año antes de egresar de la primaria, la recuerdan como una joven con un liderazgo innato, que terminó por instalarla como presidenta. Le gustaba el folcklore, lo que potenció integrando una agrupación de Entre Lagos en Puyehue. El comisario Nestor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno, dijo que no tienen mayores antecedentes de donde poder buscarla, tan sólo existen hipótesis de lo que pasó.

Su pérdida de todo rastro es una tragedia que se cruzó además con otra lamentable situación, ya que su compañera Carla Oyarzún, una compañera de sus prácticas de atletismo, fue violada y asesinada por Cristian Rojel, entrenador de ambas jóvenes.

Karina Paredes

10.- Karina Paredes, desaparecida mientras buscaba consagrar su sueño

Karina Paredes Pacheco, 19 años. Estudiante de obstetricia de la Universidad de Santiago y oriunda de Punta Arenas, desapareció en julio de 2006, en Santiago. Karina fue vista por última vez en una sala de computación de la universidad. Ese día no regresó a la casa donde se alojaba, en Pudahuel, donde vivía con unos conocidos de su familia que también habían migrado desde la misma ciudad.

Su hermana, María José Paredes, recuerda que antes de su extravío supieron de algunas complicaciones que Karina había tenido con sus convivientes. De hecho, su familia le había propuesto que regresara, pero ella se negaba a dejar los estudios y la vida que había comenzado a forjar en esta ciudad. También asegura que hubo un desfase importante entre su desaparición y el inicio de las diligencias de búsqueda. “Nosotros nos enteramos cuando la universidad nos avisó que Karina había desaparecido y también nos enteramos que esa familia todavía no ponía la denuncia. Fueron unos días después”, detalla.

Los primeros tres años, dice María José, fueron de una búsqueda activa hasta que la causa fue archivada por la Fiscalía que estimó agotadas las pericias que podrían dar pistas sobre su paradero. Desde ahí, la familia no recibió más noticias sobre la desaparición de la estudiante.