Luis Almagro señaló que la denuncia de fraude de la OEA en Bolivia nunca fue rebatida

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro (EFE)

Luis Almagro, defendió este jueves que no hay un “paralelismo” entre las anuladas elecciones de Bolivia de 2019 y los comicios del domingo pasado en los que resultó ganador el candidato del partido de Evo Morales, Luis Arce.

“No hay cifras trasladables”, afirmó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en una rueda prensa después de la Asamblea General del organismo celebrada de forma virtual el martes y el miércoles. “No hay un paralelismo, no es muy inteligente hacer ese paralelismo”, agregó el diplomático uruguayo.

Almagro recibió el miércoles duras críticas de México por el rol de la misión electoral de la OEA en las elecciones de Bolivia de 2019, en las que Morales buscaba un cuarto mandato.

Los comicios fueron anulados tras una auditoría de la OEA que estableció una “manipulación dolosa” en favor de Morales, quien renunció en medio de violentas protestas y bajo presión del ejército y denunció un “golpe de Estado”.

México denunció el miércoles una “deslegitimación” de las misiones electorales y acusó además a Almagro de “lastimar la democracia en Bolivia” y le sugirió “someterse a un proceso de reflexión y autocrítica”.

Para Almagro, no se puede establecer un paralelismo entre el proceso de 2019 y la victoria de Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) el domingo con 54,5% de los votos, según los conteos preliminares.

“No creo que haya nadie que tenga los mismos votos que tenía hace un año” , afirmó el ex canciller uruguayo.

Una mesa de votación en Bolivia durante las elecciones presidenciales en las que se impuso Luis Arce (JORGE BERNAL / AFP)

Almagro elogió a las misiones de observación electoral que, según explicó, trabajan con mucho menos presupuesto que las de la Unión Europea (UE) y con un “gran sacrificio personal”. Con respecto a la misión que denunció irregularidades en 2019 -que ha sido cuestionada por expertos de las universidades de Pennsylvania y de Tulane, en Estados Unidos, que señalaron que hubo “errores en el análisis”- defendió que los principales hechos no han sido rebatidos.

En este sentido el jefe de la OEA mencionó la alteración de actas, las actas falsificadas y el voto de personas fallecidas, entre otros. “Los que juegan con los numeritos tratando de trasladarlos, definitivamente es un despropósito tratar de hacer eso”, concluyó Almagro.

Consultado por las críticas de México, el secretario general consideró que una amplia mayoría de países le apoyaron y evitó referirse específicamente a las declaraciones que pronunció este miércoles el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.

“Yo entiendo que la prensa quiera concentrarse en el país que me criticó, y no en los treinta y pico que me apoyaron, eso lo entiendo perfectamente, aunque me gustaría más lo contrario. Me gustaría más que ustedes dijeran: qué genial el secretario general lo apoyaron treinta y tantos países, qué fantástico, qué apoyo a su gestión. Pero si ustedes quieren concentrarse en las críticas, o sea no tengo ningún problema al respecto, y esto es un tema que verdaderamente acabo de contestarlo en lo que refiere a Bolivia y puedo contestar en lo que se refiere también a las misiones de observación electoral”, manifestó el diplomático uruguayo.

Sobre México, afirmó que la OEA puede ayudar a ese país en temas de corrupción, lucha contra el narcotráfico, derechos de los migrantes, transparencia electoral e independencia de los órganos electorales, entre otros asuntos: “Tenemos muchas cosas para aportar en el tema que son prioritarios, desafíos importantísimos que tiene México hoy y estamos dispuestos a hacerlo porque somos un interlocutor permanente para estos temas en todo el hemisferio”.

Con información de AFP y EFE

