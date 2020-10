Desnudo por culpa del tereré: el diputado paraguayo Ricardo González tuvo un accidente casero y apareció sin ropa en una sesión virtual

El diputado paraguayo Ricardo González sesionó sin ropa





El nombre del diputado Ricardo González está por estas horas en boca de todos los paraguayos luego de que protagonizó este miércoles un hecho muy singular. En plena sesión virtual, el político apareció en cámara sin ropa.

Luego de que se viralizaran las imágenes, González explicó: “Tuve una desatención. Se me derramó el tereré en la camisa y fui a cambiarme. Pensé que apagué la cámara. Pido disculpas por el incidente”.

“Me saqué la camisa porque me había manchado y fue en el momento en que estábamos tratando el otorgamiento de la Orden Comuneros a Francisco Russo, y me siento sin percatarme. Me olvidé que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada, y retomo el orden del día, pero fue cuestión de segundos. Luego me levanto y tomo la camisa. Eso fue lo que ocurrió”, le explicó luego al periódico local ABC.

Lo más sorprendente es que en un momento del video, cuando se ve al diputado pararse, no se distingue si estaba desnudo de cuerpo entero.

González, tras excusarse, manifestó: “De todas maneras, presento mis disculpas a la ciudadanía porque fue una desatención. Hay que extremar cuidados durante una sesión virtual. Pido disculpas a mis colegas y al auditorio”, concluyó.

El diputado prometió que en la próxima sesión pedirá perdón ante el pleno. En tanto, el presidente de la Cámara, Pedro Alliana, no hizo ningún reclamo en ese sentido hasta el momento.

Salvando las distancias, en las redes sociales y medios de Paraguay el hecho recordó a lo sucedido en la Argentina la semana pasada, cuando el ahora ex diputado Juan Emilio Ameri protagonizó un escándalo erótico. En esa ocasión, se pudo ver cómo el legislador oficialista le tocó y le besó los senos a su novia.

“Estamos muy mal con mi pareja. Estábamos convencidos de que se me había caído Internet. Estoy muy avergonzado. En todo el interior del país es muy mala la conexión. Estábamos sesionando y se me cayó Internet. Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis. Se hizo hace diez días una implantación mamaria. Le pregunté si le podía dar un beso y le di un beso en las tetas. Eso es todo”, explicó luego en una entrevista con Radio con vos.

“Estoy muy avergonzado, estoy muy mal, mi pareja está muy mal, nos afecta de manera personal y a todo nuestro entorno, mis hijas, mi vieja, mis hermanas, compañeros, compañeras”, afirmó.

En las primeras horas del viernes pasado, el legislador argentino presentó la renuncia a su banca como diputado nacional. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque oficialista, Máximo Kirchner, intercedieron para que Ameri asuma la responsabilidad del escándalo que desató.

