Crece la tensión en Bolivia: Luis Camacho exigió al gobierno de Añez que “no se someta” al MAS de Evo Morales y levante por la fuerza de los “criminales” bloqueos de rutas

En esta foto de archivo del 7 de noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho, líder de la oposición y presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, asiste a un mitin con los productores de hoja de coca en La Paz, Bolivia. Camacho es uno de los ocho candidatos a la presidencia que se postulan para los comicios del 3 de mayo. (Foto AP/Juan Karita)

“Si usted se muestra genuflexa y sometida al MAS y no cumple su misión Constitucional de dar seguridad a los bolivianos, y no ordena el levantamiento de los bloqueos y la liberación de los secuestrados, le anunció que me veré obligado a convocar al pueblo para rechazar la violencia masista y cuidar la democracia y la vida de los bolivianos”, advirtió Luis Camacho en su Carta abierta a Jeanine Añez.

“El pueblo tiene derecho a defender la vida cuando la desidia y la complicidad de los gobernantes abandona su responsabilidad”, agregó.

Para el líder del Comité Cívico Por Santa Cruz y candidato presidencial, “ el masismo criminal sigue generando violencia y muertes. Suman a decenas los bolivianos muertos por falta de oxígeno, hay ciudadanos secuestrados y torturados en manos del MAS, ha sido golpeado y arrastrado un sacerdote, las ambulancias no pasan y los enfermos mueren en las carreteras”

Grupos afines a Morales iniciaron el lunes pasado bloqueos de caminos en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de postergar los comicios al 18 de octubre invocando razones sanitarias.

Anoche, en algunas zonas de Santa Cruz (este) se registraron enfrentamientos entre quienes bloqueaban las vías y grupos rivales. El gobierno también denunció que opositores que mantienen los cortes saquearon camiones que transportaban alimentos.

Un grupo de personas bloquean una carretera durante una protesta debido al nuevo aplazamiento de las elecciones bolivianas, el pasado 3 de agosto, en El Alto (Bolivia). EFE/Stringer

Ante el aumento de las tensiones, las autoridades bolivianas advirtieron sobre el uso de las fuerzas de seguridad para poner fin a los cortes de rutas.

Los bloqueos están provocando cuantiosas pérdidas económicas y graves riesgos sanitarios, pues impiden el paso de cisternas con oxígeno medicinal vital para atender a pacientes con coronavirus y con otras patologías. Con 11 millones de habitantes, Bolivia registra casi 88.000 contagios de coronavirus y más de 3.500 fallecidos.

El viernes pasado, la canciller boliviana, Karen Longaric, denunció ante el Consejo Permanente de la OEA “acciones violentas e inhumanas” en protesta por la reprogramación de los comicios, entre ellas ataques a ambulancias y “dinamitazos” e “incendios” que según dijo impidieron el paso de material médico esencial.

“En los últimos días tenemos que lamentar el fallecimiento de personas por falta de oxígeno debido al bloqueo de carreteras y ataque a transporte de insumos”, dijo por su parte el jefe nacional de Epidemiología de Bolivia, Virgilio Prieto. Por esta causa, 23 pacientes murieron en La Paz, tres en Cochabamba y cinco en Oruro, señaló, al alertar sobre una tendencia de “expansión desmedida” del nuevo coronavirus en el país.

“Ante esta alarmante situación, el gobierno solicita que los organismos internacionales censuren estas flagrantes violaciones de los derechos humanos”, instó Longaric, durante una sesión extraordinaria del órgano ejecutivo de la OEA pedida por La Paz y realizada de manera virtual.

“Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al ex presidente Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos, y esto no puede ser consentido por la comunidad internacional”, dijo Longaric ante la OEA. “Morales siembra caos”, afirmó sobre el exmandatario, asilado en Argentina desde diciembre tras 14 años en el poder (2006-2019).

Tras la presentación, los miembros de la OEA, excepto Argentina y México, manifestaron su respaldo al gobierno interino de Bolivia. “Es bajo pretender obtener réditos políticos del sufrimiento del pueblo ante el COVID-19. Es inmoral e indigno jugar a la política con la vida, e infame que grupos de intereses miserables y mezquinos violen los derechos humanos”, manifestó el secretario general Luis Almagro, en una sesión virtual.

Luis Almagro condenó los bloqueos en Bolivia

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Los cortes de ruta en Bolivia ponen en peligro el suministro de oxígeno para enfermos de Covid-19 en La Paz y Cochabamba

Seguidores de Evo Morales mantienen los bloqueos de rutas en gran parte del país

Jeanine Áñez llamó a un diálogo nacional en Bolivia para frenar las protestas en medio de la pandemia de coronavirus

La OEA apoyó al gobierno de Bolivia frente a los cortes de ruta de seguidores de Evo Morales: “Es inmoral e indigno”