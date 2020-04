"Vas a respirar despacio, como si te hubieran puesto una esponja en la nariz. Cuando trates de llenar los pulmones al inhalar vas a sentir que te falta el aire y eso te asustará”, continúan un odontólogo de la fuerza y un comando. El mensaje sigue, con múltiples protagonistas: “Vas a toser mucho. tanto que te vas a cansar hasta casi desmayarte. Te dolerá la espalda, el pecho, los brazos, tratarás de tomar aire no podrás. Entonces, te pondrán oxígeno, el cual te va a quemar la entrada de la nariz y dolerá aún más. Y si no puedes superarlo, vendrá otro doctor y te pondrá un tubo en la garganta. Te conectarán a un respirador artificial. Es molesto y no podrás comer ni hablar. Estarás en una habitación cerrada, sin ver a tus padres, hermanos o hijos que tanto amas. Porque los vas a enfermar de lo mismo que te está matando a ti. Te vas a sentir tan solo recordando a los que amas, que empezarás a llorar y tendrás miedo de morir”, dicen otros miembros de la Armada.