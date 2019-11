“La rotunda demanda de la gente movilizada es que la dictadura debería renunciar”, dijo Morales, refiriéndose al gobierno interino de la Jeanine Áñez, la actual presidenta interina quien se adjudicó el cargo durante los días de acefalía política que sufrió el país después de la partida de Morales. "Eso significa que terminamos nuestro mandato y, a cambio, no seremos candidatos [en las próximas elecciones]. Si se trata de paz, entonces no se pierden más vidas, no hay problema, renuncio [a la candidatura]. "