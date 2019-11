Bachelet se refirió a la crítica situación que se vive por estas horas en aquel país y señaló: “Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente”. “Tenemos información de que al menos diecisiete personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas catorce solo en los últimos seis días”, señaló la ex presidente chilena en un comunicado emitido por su oficina en Ginebra.