Tras hacer mención a los efectos de la crisis política y social, continuó: “Nuestro país no se merece eso. La historia un día los juzgará. Pero entretanto, y de no darse una solución en el lapso de 24 horas y no restablecer el orden constitucional, la COB se verá en la obligación y la necesidad de declarar huelga general indefinida, con movilización y traslado de sus sectores afiliados a la ciudad de La Paz para garantizar y restablecer el orden del país, la paz social y el respeto a la democracia”.