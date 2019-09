“América Latina ya no es permeable al terrorismo”, asegura un general brasileño que trabaja en coordinación con otros pares vecinales. Y añade: “No son bienvenidos en la región”. Pero las luces de alerta en las organizaciones fundamentalistas no comenzaron a sonar en las semanas recientes como el caso de Ibrahim salió a la luz. Sino mucho antes. Sobre todo por la combinación de diferentes cambios de paradigmas en este rincón del mundo.