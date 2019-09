Tras cinco años destinado en la ciudad más importante de aquel país, a Ibrahim le surgió una nueva misión. Alejado de Medio Oriente, debería aprender una nueva lengua que jamás pensó en hablar. Instalado en San Pablo construyó además la fachada -empresa de mudanzas y colchonería- que le serviría para comenzar su trabajo oculto. Pero todo cambió cuando el FBI lo puso en su mira y dejó al descubierto su nombre y fotografía bajo el rótulo buscado: "No sé qué quieren de mí. No hice nada malo", dijo en un contacto con The New York Times.