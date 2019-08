Por su parte la activista por los derechos de las minorías sexuales Delfina Martínez admitió que no se llegaría a los votos para habilitar el referéndum, y consideró que "los fundamentalismos están avanzando en América Latina". Consultada por Infobae, sostuvo que la ley es necesaria por varios factores:"Hay que considerar que el derecho a la identidad es uno de los primeros derechos, porque también así se construye ciudadanía. Eso nos da derechos como a la salud, el trabajo y una vivienda digna. Por eso consideramos que la ley debía ser integral incluyendo todos estos factores", dijo. Sobre los tratamientos hormonales a los menores, manifestó que eso puede suceder, según la ley, cuando se llega a la adolescencia. "Esto requiere del acompañamiento multidisciplinario de psicólogos y médicos, y no es por la mera decisión de un Juez", aclaró. "Si no hay un Estado que vela por la salud, los adolescentes terminan yendo a la hormonización clandestina, lo cual es un riesgo para la persona", dijo Martínez.