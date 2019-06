El mismo día en que el dirigente campesino aclaraba sus palabras, el jefe del opositor UN, Samuel Doria Medina, tuiteó que estaba de viaje al norte de Potosí y esperaba no encontrarse con ningún Ever Rojas con ganas de envenenar a sus compatriotas, ya que estaba seguro que la mayoría de la gente quiere unidad y trabajo. "Rojas dijo 'muerte a los blancos' y que en el norte de Potosí se 'envenenará a los blancos' que vengan a hacer campaña. No hay nada metafórico en esto. No es verdad que dijera que "la oposición envenena a la gente"; eso lo dijo posteriormente a causa del repudio de todos los bolivianos a su discurso, que obligó al gobierno a rechazar sus palabras", manifestó a Infobae el líder de UN.