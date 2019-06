Cree que Evo Morales indirectamente es su formador. "El día que estoy con el Presidente aprendo mucho de él. Me aconseja en algunos momentos cuando estamos solos. Me dice que debo mantener la humildad frente a cualquier adversidad. Debo ser honesto y decir siempre la verdad, conocer la ruta de Evo. Me cuenta cómo ha sufrido. Eso me permite ver cómo Evo caminaba. Antes todo era a pie, en bicicleta. Era caminar día y noche la zona para consolidar y unificar al trópico".