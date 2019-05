"Me empezaron a dar palmazos en la cabeza, en la nuca. Uno me sacó el aire y fue cuando otro me puso la rodilla en la mano que estaba en el escritorio y me arrancó… (hace una pausa). Primero me agarró bien la uña con la tenaza, le dije que no lo hiciera, me la empezó a levantar… (suspira). Dejame que agarre aire porque no me gusta hablar de esto", se disculpa.