"Yo no estoy de acuerdo para nada con una amnistía", dice categórica Verónica Chávez, esposa del periodista Miguel Mora quien este lunes cumple 150 días en prisión. "Mi esposo no ha cometido delito alguno. Si amnistía es perdón, no tienen nada que perdonarle. Fue apresado injustamente por el derecho a informar. Ellos estaban haciendo su trabajo. Que no les agradara el tipo de noticia eso es otra cosa".