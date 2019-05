Por otra parte, la oposición nicaragüense se propone en el mediano plazo, lograr una reforma de la actual ley electoral desde esa perspectiva "se trata de reformas reales y no reformas maquilladas. Se trata de lograr una ley electoral no partidista" afirmó Castillo, que a continuación agregó: " Una ley que permita no repetir la historia, a partir de la no partidización de las instancias electorales".