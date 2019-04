El ex mandatario se mostró inconforme con la resolución del Superior Tribunal de Justicia. "El problema no es reducir la pena, la pena tiene que ser cero (…) hasta ahora no tuve derecho a un juicio justo", dijo Lula a un correligionario del Partido de los Trabajadores ayer por la noche en la Superintendencia de la Policía, según trascendió hoy.