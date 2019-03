-Proyectamos tener excelentes relaciones con Argentina. Las relaciones más allá de las inclinaciones políticas de los gobiernos tienen atrás una historia riquísima de hermanamiento, no solo con Argentina, sino también con Brasil y Paraguay. Un gobierno nuestro va a tener, sin la mínima duda, una excelente relación con Argentina. Un país chico como Uruguay no puede anteponer prejuicios ideológicos políticos por encima de los intereses de sus habitantes y por encima del interés nacional. Esto es básico y el Partido Nacional no interviene en los procesos políticos de otros países. No emitimos pronunciamientos sobre tal o cual candidatura en ningún país. Y eso es una base de neutralidad hacia las contingencias políticas democráticas de los países.