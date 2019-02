-¿Cuales serían entonces frente a esta situación, las medidas a tomar por la comunidad internacional?

-No hay otro camino que la asfixia económico, financiera, política y diplomática. No es concebible pensar en una acción militar, porque cualquier intervención militar foránea sería una tragedia, no solo para Venezuela sino para toda América. Esa es la única opción que no se puede concebir. Con la presión, creo que llegará un día en que dentro de la propia estructura del chavismo haya un espacio de sensatez que trate de buscar una salida pacífica.