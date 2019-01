La capacidad del ejército paraguayo para reformarse institucionalmente y responder a los desafíos que se le presentan se ve aún más obstaculizada por una serie de problemas estructurales. Para empezar, el ministro de Defensa de Paraguay no está en la cadena de mando de las fuerzas armadas y desempeña un papel más bien de asesor del presidente, lo que limita su capacidad de efectuar un cambio. El ex ministro de Defensa, general Bernardino Soto Estigarribia, renunció al cargo (en el que ocupó durante el gobierno de Cartes) en noviembre de 2018, supuestamente en parte por la falta de autoridad que se le otorgó en esa capacidad. El Congreso paraguayo ha discutido una ley para incluir al Ministerio de Defensa Nacional en la cadena de mando, pero aún no se ha propuesto un proyecto de ley específico.