"¡Venga, venga!", insiste mientras camina dando vueltas, acomoda las pastillas de Turbah -las cerámicas redondas que los chiítas usan para rezar y colocan en el suelo donde tocan con la frente al postrarse-, cierra un Corán y mira alrededor buscando ayuda. Llama a uno de los hombres que acaba de terminar su rezo y le dice algo en árabe. Trata de convencerlo de que hable con nosotros. El hombre, impertérrito, le repite "no, no, no, no" y se va. "Bueno", se resigna Abdallah, "yo voy a responderle a usted". Me saca el micrófono de la mano y no espera ninguna pregunta. Comienza a recitar en voz alta y con un fuerte acento de Medio Oriente en su portuñol básico. "¿Qué ve aquí? ¿Ve algún terrorista? ¡Nosotros no somos terroristas! ¡Acá no ocultamos nada!", dice mirando hacia todos lados como si temiera que alguien se acercara para golpearlo. "¡Pregunte, pregunte, pregunte!", repite sin esperar ninguna pregunta.