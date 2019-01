Ramsés, en traje de baño y descalzo, pensó que quería armar un lugar donde la gente pudiera tener sentido de pertenencia cannábico: "Todo el mundo nos recibió bárbaro. Ahora tenemos hospedadas a tres parejas que no fuman, nunca fumaron y no están en contra. Les encanta la temática, me hicieron muchas preguntas y pude informarles. Siento que hay curiosidad, no siento rechazo. Hay muchos turistas que no entiende cómo en Uruguay la marihuana es legal. Si bien no pueden comprar, pueden consumir lo que alguien les convida o les regala. Y no logran entender que pueden fumar en cualquier lado, que las personas no se espantan y que la policía es tolerante. La gente flashea".