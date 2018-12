"Lamentablemente no tuvimos otra opción que pedir la esencialidad porque creemos que la población no puede ser rehén de esas cosas", dijo la ministra en diálogo con El Observador, y agregó: "Nosotros tenemos que asegurarnos el pleno funcionamiento para la población para la normal distribución. Si uno la afecta, como está afectada, se empiezan a afectar cuestiones que tienen que ver con educación, salud y eso no me parece que está bien".