"He decido expulsarle del país. Paraguay no tiene que ser tierra de impunidad para nadie. Yo asumo el riesgo. No quería esperar más el proceso de la Justicia. Nosotros tenemos esa atribución", declaró Abdo Benítez. Previamente, el mandatario había anunciado la expulsión de "Piloto" a través de las redes sociales.