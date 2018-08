En la actualidad el estado tradicional de la Triple Frontera como fuente de bienes baratos ha sido severamente restringido por las nuevas regulaciones emitidas por Argentina y Brasil. Fue Brasil quien implementó un sistema integrado de aduanas para combatir el contrabando y el comercio entre Ciudad del Este y Foz do Iguazú con el que disminuyó en un 90 por ciento los ilícitos aduaneros. Sin embargo, según la Secretaría Federal de Economía de Foz do Iguazú, se necesitarán varios años para que la integración aduanera entre Paraguay y Brasil produzca mejores resultados. Ademas, hay elementos nocivos, como la "cultura del soborno", la demora en igualar las diferencias en la legislación y en la "cultura" de los agentes de aduanas de ambos países; todo ello, elementos que no ayudan a la obtención de más resultados positivos.