"Si uno mira los números en frío —continuaron—, se podría decir que los legisladores argentinos trabajan menos porque hacen menos leyes por sesión, y que no le están dando a cada ley el tratamiento que requiere. Pero eso no es así. Las sesiones son la punta del iceberg del trabajo legislativo. Abajo hay mucho más, aunque no siempre se vea. Desde las reuniones de comisión de los legisladores hasta los encuentros de asesores, que se ocupan de las cuestiones más técnicas. Por eso, los proyectos llegan al recinto con un trabajo previo que vuelve altamente probable que sean aprobados. Son muy pocos los casos de rechazo".