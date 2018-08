"Tuvo una posición intermedia", afirmó Daniel Martín Palacios, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Chile, en diálogo con Infobae. "No defendió a rajatabla a Venezuela, pero tampoco adoptó una postura de condena previa como otros países o como Piñera. De todos modos, no es que no hizo nada. Su gobierno les dio asilo a cinco jueces del Tribunal Supremo venezolano que habían sido nombrados por la Asamblea Nacional y que estaban siendo requeridos por Maduro. Como alta comisionada tendrá otra misión, que le va a exigir avanzar más en esas definiciones, y no dudo que lo va a hacer".