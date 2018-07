El grupo ambientalista Parley for the Oceans difundió un video en el que se puede ver como una verdadera capa de basura cubre las costas de las playas de Montesinos, uno de los destinos más populares de la isla. Botellas plásticas, contenedores de comida para llevar y otros objetos no identificados flotan y bañan las orillas de lo que hasta hace poco era considerado un verdadero paraíso terrenal.