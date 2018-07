"Dentro de la estrategia del Gobierno está que la gente responda con violencia, trata de provocar eso. En Nicaragua hay muchas armas, es común que los ciudadanos estén armados. No obstante, hay que reconocer que la gente ha sido muy madura y no ha habido una respuesta generalizada con violencia. La lucha por el regreso de la democracia se mantiene como cívica y no violenta. Si bien han sido tres meses muy duros, de muchas muertes, el pueblo ha logrado poner contra la pared al régimen Ortega – Murillo. Se han logrado grandes éxitos y esperamos que sigan para no llegar a un escenario de guerra civil", sostuvo López.