Huanacuni reconoció este viernes que su país "asume la presidencia pro témpore en una coyuntura muy particular", no solamente dentro del mecanismo de integración de Unasur sino a escala regional. "En realidad es el nuevo equilibrio en la región. Esta coyuntura especial no solo es cuestión del mecanismo de integración de Unasur, en realidad es de la región", aseveró sobre las discrepancias entre sus miembros.