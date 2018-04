Curiosamente, el allanamiento no está vinculado a las investigaciones por los casos de corrupción por el tema del cemento, sino por presunto tráfico de influencias cometido justamente el día en que sería destituido, cuando envió varios mensajes e hizo llamadas a diferentes diputados pidiéndoles que se ausentaran de la sesión legislativa donde se conocería su destitución.

A la sesión no asistieron 14 de los 57 diputados, de ellos 7 del Partido Liberación Nacional, Celso Gamboa; 2 del Partido Unidad Social Cristiana; 1 del Partido Acción Ciudadana, 1 de Renovación Costarricense, 1 del PASE, 1 de ADC y dos independientes, Carmen Quesada y Víctor Morales Zapata, vinculado también en la investigación por el tema del cemento chino.

Dos de los diputados presuntamente contactados por el entonces magistrado, no solo no acataron su solicitud, sino que lo denunciaron en el Plenario Legislativo.