El mandatario también abordó la situación electoral. "Las elecciones que han sido convocadas con partido proscritos no son legítimas, y por tanto, el mensaje debe ser claro: queremos que Venezuela se reencuentre con el camino de la democracia y del Estado de derecho (…) Como dijo el presidente Macri, las elecciones que han sido llamadas no son democráticas, ni transparentes. No cumplen con los estándares mínimos. Por tanto, ningún país que quiera la democracia debería reconocerlas".