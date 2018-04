También habló anoche el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. El ex canciller uruguayo afirmó que la corrupción es una enfermedad "hereditaria e inmune", "que no reconoce fronteras de ningún tipo", pero que no es debido a la democracia que se presenta, sino que "gracias a la democracia se ventila" y se puede combatir.