Sobre su hermano, Carlos Páez, también explotó de furia. Se siente traicionada por su "propia sangre" y fue durísima en sus comentarios. "¡Qué puedo esperar de una tercera mujer de mi padre extranjera, que puedo esperar de una persona que cuando papá estaba muerto y yo muriéndome su mujer no fue capaz de ir al sanatorio, qué puedo esperar de una persona que nos trancó nuestra casa y no nos deja encontrarnos con los cuadernos de colegio!", dijo y continuó: "Pero aún peor que eso, fue la traición, sí la traición de mi único hermano varón de sangre, al que lloré en la cordillera y me desviví por él en sus 10 años de adicción: ¡Carlitos Páez, el que todos llaman héroe y admiran por su valentía, ese mismo que hoy junto a la viuda de mi padre quieren quitarme el lugar que papá creó para mí en Casapueblo incentivándome a pintar desde niña y de quien con tanto amor recibí su legado!".