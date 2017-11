Nadia Murad, una conocida activista por los derechos de la comunidad yazidí que fue retenida como esclava sexual por el Estado Islámico, logró escapar de su cautiverio y contó su historia en un nuevo libro que se lanzará el martes titulado "The Last Girl: My Story of Captivity and My Fight Against the Islamic State" (La última chica: mi historia de cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico).