La crisis energética en Cuba se profundiza tras nuevas fallas masivas en el suministro eléctrico

El sistema eléctrico nacional de Cuba sufrió un colapso parcial que dejó sin electricidad a todas las provincias orientales, agravando la crisis energética de 2024. (REUTERS/Norlys Perez)

El sistema eléctrico nacional de Cuba sufrió este jueves un colapso parcial que dejó sin electricidad a todas las provincias orientales del país, desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, en lo que las autoridades calificaron como la fase más grave de una crisis energética que se prolonga desde mediados de 2024.

La Unión Eléctrica (UNE), operadora estatal de la red, confirmó la caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en el tercio oriental de la isla y señaló que los equipos trabajaban para restablecer el suministro, sin ofrecer un plazo estimado. Hacia media mañana, según la UNE, se había recuperado la electricidad en algunos servicios esenciales de la región, aunque Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, permanecía en gran medida a oscuras.

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Para el horario pico de este jueves —tarde-noche, cuando la demanda alcanza su punto más alto—, la UNE proyectó una capacidad de generación de apenas 976 MW frente a una demanda de 3.150 MW. El déficit previsto asciende a 2.174 MW, lo que implica una desconexión estimada de 2.204 MW: el equivalente al 70% de la isla cortada simultáneamente en el momento de mayor consumo.

En La Habana, los cortes alcanzaron las 24 horas consecutivas el jueves. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció la víspera ante la televisión cubana que los apagones en la capital superan las 22 horas diarias en los últimos días, y que cuando se logra restablecer la corriente en algún punto, la electricidad dura “dos horas, hora y media, tres horas o cuatro en algunos circuitos” antes de un nuevo corte de 20 horas o más.

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La desesperación acumulada derivó en protestas en múltiples municipios de la capital desde la noche del 12 de mayo. Periodistas de The Associated Press presenciaron cómo vecinos de varios barrios golpeaban cacerolas y quemaban contenedores de basura. Las concentraciones se extendieron a La Habana Vieja, Marianao, Guanabacoa, Playa, Luyanó, Boyeros, Cotorro, Cojímar, Diez de Octubre y El Vedado, según consignaron medios independientes y redes sociales.

La Unión Eléctrica confirmó la caída del Sistema Electroenergético Nacional en el oriente de la isla y advirtió que no hay plazo para el restablecimiento del suministro. (REUTERS/Norlys Perez)

En el municipio de San Miguel del Padrón se registró una protesta diurna —poco habitual en este tipo de movilizaciones— cuando decenas de personas se reunieron frente a la sede del Poder Popular municipal. En Santiago de Cuba, los vecinos del reparto Portuondo también salieron a manifestarse, de acuerdo con los mismos registros. “Esto está peor”, resumió un habanero de 88 años residente en El Vedado, uno de los barrios históricamente más protegidos de los cortes, tras más de 20 horas sin suministro.

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Cuba necesita unos 100.000 barriles diarios para sus necesidades energéticas y solo extrae alrededor de 40.000 en sus propios pozos. En lo que va de 2026, apenas dos buques tanqueros han descargado combustible en la isla de manera oficial. De la O Levy confirmó el miércoles que el país había agotado por completo sus reservas de fueloil y diésel, ambos indispensables para los motores de generación eléctrica.

El crudo extraído localmente alimenta las centrales termoeléctricas, mientras que los motores de generación —el otro pilar del SEN— dependen del fueloil y el diésel importados o refinados a partir de crudo foráneo, ya que el nacional es demasiado pesado para ese uso. A ello se suma el deterioro estructural de las termoeléctricas, con décadas de explotación sin las inversiones necesarias.

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El déficit de electricidad en Cuba alcanzó los 2.174 MW, lo que desconectó simultáneamente al 70% del país durante el pico de demanda. (REUTERS/Norlys Perez)

Los apagones se agravaron de forma pronunciada en enero, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aranceles a cualquier nación que suministrara combustible a Cuba. Venezuela y México, que eran los principales proveedores de crudo de la isla, interrumpieron sus envíos tras esa advertencia, según Reuters. La administración Trump ha exigido que Cuba libere a presos políticos y avance hacia la liberalización política y económica a cambio de un levantamiento de las sanciones.

La semana pasada, Naciones Unidas calificó el bloqueo energético de ilegal, al considerar que obstaculiza “el derecho al desarrollo del pueblo cubano” y socava sus derechos a la alimentación, la educación, la salud y el acceso al agua y el saneamiento. “El país no tiene combustible y eso no es mentira”, declaró Rodolfo Aragon, un comerciante de 55 años, a Reuters. “Nuestra economía ha tocado fondo”.

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El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó a Washington de estar “asfixiando” a la isla y calificó de “genocida” el bloqueo energético. “EL CERCO ENERGéTICO QUE NIEGAN ESTá ASFIXIANDO A CUBA”, escribió en mayúsculas en sus redes sociales, reconociendo el “dramático agravamiento” de los apagones. Trump, por su parte, había predicho que Cuba “colapsaría”.

En La Habana, los apagones llegan hasta las 24 horas seguidas, con interrupciones diarias de más de 22 horas, según el ministro de Energía y Minas. (REUTERS/Norlys Perez)

Rusia anunció planes para enviar un segundo buque cisterna a Cuba tras el agotamiento del crudo entregado por un navío ruso a finales de marzo. Según medios rusos citados por The Associated Press, el petrolero partió del puerto báltico de Vysotsk en enero, pero lleva varias semanas detenido en el Atlántico sin avanzar hacia su destino.

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Cálculos independientes recogidos por EFE estiman que se necesitarían entre USD 8.000 millones y USD 10.000 millones para sanear el SEN. Los apagones prolongados han provocado reducción de jornadas laborales, pérdida de alimentos por el cese de la refrigeración y, en algunos casos, la cancelación de cirugías en hospitales.

De la O Levy descartó cualquier solución a corto o mediano plazo y señaló que la transformación de la matriz energética hacia fuentes sostenibles es el único camino hacia la independencia de los combustibles importados. Las autoridades estiman alcanzar un 15% de penetración de energías renovables en 2026; el plan gubernamental contempla llegar al 100% en 2050.

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(Con información de AP, Reuters y EFE)