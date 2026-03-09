Alberto Herrera anuncia el nacimiento de su primer hijo con Blanca Llandres: "Es un muñeco"

Alberto Herrera activaba las alarmas sobre lo inminente de su paternidad junto a Blanca Llandres Parejo el pasado viernes 6 de marzo cuando, al despedirse de los oyentes de 'Herrera en COPE', apuntaba que "si el lunes no aparezco por aquí, que nadie se asuste. Será por una buena noticia".

Y por si quedase alguna duda de que su primer hijo estaba a punto de llegar al mundo, horas después compartía una imagen disfrutando de un almuerzo en un restaurante de Sevilla con su mujer: "La última siendo dos" revelaba, dejando entrever que la prima de Lourdes Montes había salido de cuentas y que su bebé podría nacer de un momento a otro. "Gracias por todos vuestros mensajes. Nunca sabremos cómo agradecer tanto cariño y tanto amor. Volveremos a escucharnos pronto", agradecía emocionado en su último mensaje antes de convertirse en padre.

Ha sido este lunes cuando Alberto ha 'reaparecido' en directo en el programa radiofónico que presenta su padre en la COPE para anunciar que, tal y como adelantaba hace unos días, Blanca y él ya tienen en brazos a su bebé, un niño llamado Marcos que como ha confesado es "un muñeco".

"Hoy soy el padre más feliz del mundo, ojalá Marcos mire a la vida con los ojos de su madre", ha expresado sin ocultar lo especiales que están siendo sus primeros días como papá primerizo. "Llevo todo el fin de semana pensando en qué si la vida tiene un sentido, la gran pregunta no es solo por qué estamos aquí ni para qué, sino qué dejamos cuando nos vamos", ha añadido, y en su caso es "un niño sano, hermoso, un muñeco" que pesó al nacer 3,250 kg tras un parto natural que duró aproximadamente "cuatro horas" y en el que su mujer le demostró lo increíble que es. "Es la cosa más grande que me ha pasado y que me pasará en la vida" ha dicho sobre Blanca, definiendo el alumbramiento como "un milagro".

Entre risas, Alberto ha asegurado que el pequeño Marcos "ya es más bético que el escudo", revelando además que aunque todavía es muy pronto para sacarle parecidos, "tiene las mismas orejas idénticas que su abuelo", el propio Carlos Herrera.

Con el nacimiento de su primer hijo, la pareja pone el broche de oro a una discreta historia de amor que comenzó en 2024 -aunque se conocían de toda la vida porque sus familias son amigas, y de hecho Rocío Crusset vivió una breve historia de amor con el primo de Blanca, Jaime Soto Parejo, en 2015- pero que no salió a la luz hasta el verano de 2025, cuando anunciaron su compromiso matrimonial.

En septiembre Alberto anunciaba que estaban esperando su primer hijo, y en octubre se daban el 'sí quiero' en una romántica e íntima boda en Sanlúcar de Barrameda. "Puede que sea una intimidad, pero el embarazo fue consecuencia de la pedida de mano. Porque uno, en fin, cuando entra en estas etapas de la vida, se va enterando de que embarazar no es tan fácil. Entonces, cuando yo le pedí matrimonio, le dije: 'Gorda, ¿jugamos sin portero a las cosas?' Y así es como llegó, ¡qué queréis que os diga!", aclaraba desmintiendo así que la razón de su boda fuese su próxima paternidad.

Y ahora, 6 meses después de convertirse en marido y mujer, Blanca y Alberto han dado la bienvenida a Marcos, del que por el momento no han compartido ninguna imagen.