Luego, Jerrie Cobb leyó una declaración contundente. Recordó que menos de 100 años atrás no se aceptaban mujeres en los hospitales, no se las consideraba capaces de soportar el dolor y que cuando empezaron a ser aceptadas como enfermeras se elegía a mujeres que para los cánones de su tiempo eran feas: esas estaban más predispuestas, decían. Cobb les recordó a todos que el espacio exterior no era un club de hombres. Y que ahí tenían a 13 mujeres dispuestas y capaces para emprender la aventura. Los estudios científicos habían demostrado que la supuesta fragilidad física y emocional que solía asociarse con las mujeres era una superstición, una afirmación que carecía de cualquier fundamento. "Ningún país envió todavía una mujer al espacio. Ustedes tienen la oportunidad de ser los primeros. Nosotras les ofrecemos 13 voluntarias", finalizó Jerrie.