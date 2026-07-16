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Dos carabineros baleados en un operativo en Chile: la vida de uno de ellos corre peligro

Ambos fueron heridos por Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana”, quien era buscado por el crimen del suboficial Eugenio Naín, ocurrido en 2020

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Así llegó "El Rana" al hospital.

En estado de extrema gravedad se encuentra el cabo de Carabineros Marco Cosme Arquero, quien este miércoles recibió un disparo en el rostro al participar de la captura de Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, presunto autor material del homicidio del cabo segundo Eugenio Naín, hecho ocurrido en 2020 en la comuna de Padre Las Casas, región de la Araucanía.

“Como se ha señalado, mantiene ese estado de extrema gravedad (...) Valoramos el trabajo que han desarrollado todos los equipos médicos, el apoyo del personal del hospital, y nosotros estamos poniendo todo a disposición”, señaló esta jornada el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

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En el operativo, que se realizó en el sector de Punucapa, en la ciudad de Valdivia (850 kms al sur de Santiago), “El Rana” además hirió en el estómago al suboficial Roberto Canio Quilaqueo, quien ya fue dado de alta.

Tres fotografías frontales de un hombre, un cartel rojo con la frase "SE BUSCA", y una tabla con su nombre, edad y fecha de nacimiento
Carlos Cancino Tapia era buscado por el crimen del suboficial Eugenio Naín desde el 2020.

Pronta formalización

Sin embargo, en el enfrentamiento “El Rana” también fue resultó herido a bala y por ahora se encuentra fuera de peligro en el Hospital de Valdivia con una lesión cervical y otra en una rodilla.

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Según el jefe técnico de la urgencia del Hospital de Valdivia, Vicente Schild, el detenido “fue operado de urgencia por el equipo de turno, estabilizado y también ya pronto a hacer su postoperatorio en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

Debido a esto, apenas salga de pabellón “El Rana” será formalizado por el ataque a ambos carabineros y por su responsabilidad en el crimen del cabo Naín en 2020, caso que ya tiene a un sentenciado -Luis Kalfulican Tranamil Nahuel- a 32 años y un día de cárcel.

Cabe recordar que el crimen del cabo segundo Eugenio Naín ocurrió el 30 de octubre de 2020, cuando la patrulla en la cual se dirigía a despejar barricadas fue emboscada en el sector de Metrenco por un grupo de sujetos armados. Desde ése día, Carlos Cancino se encontraba prófugo.

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