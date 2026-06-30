Desde Argentina, una joven busca a su padre desaparecido tras el terremoto en Venezuela

Un terremoto golpeó a Venezuela y dejó múltiples desaparecidos, especialmente en Caracas y la zona costera de La Guaira. Familias y organizaciones sociales impulsan tareas de rescate ante la ausencia de intervención estatal, mientras la ayuda internacional intenta canalizar recursos para atender la emergencia. Personas en Argentina iniciaron la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Yaya Peñaloza es una de esas personas. La joven relató en Infobae en Vivo que su padre permanece desaparecido bajo los escombros del edificio La Gabarra, en la costa cercana a Caracas. “Mi papá, que fue el más afectado, el que estamos buscando en este momento, vivía en La Gabarra, en la costa del país, que fue la zona más afectada”, explicó Peñaloza. La estructura colapsó por completo y la familia recibió la noticia a través de una fotografía enviada horas después del sismo.

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Las redes de apoyo operan de manera autogestionada. Personas de diferentes países colaboran para enviar herramientas y recursos, aunque la magnitud del desastre supera la capacidad de respuesta de la sociedad civil.

Peñaloza enfatizó la importancia de contar con profesionales capacitados y maquinaria pesada para evitar riesgos adicionales. “Si eso no se hace con el conocimiento técnico necesario, se tumba la columna y se mueren todos”, sostuvo.

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El terremoto en Venezuela dejó desaparecidos en Caracas y La Guaira, mientras familias y organizaciones sociales sostienen tareas de rescate (Captura de video)

Dificultades técnicas en la remoción de escombros

Las tareas de rescate enfrentan obstáculos logísticos y técnicos. La falta de maquinaria pesada y la ausencia de equipos de rescatistas profesionales ralentizan la búsqueda entre los escombros. Los voluntarios se ven obligados a organizarse por turnos y optimizar recursos limitados para sostener el operativo en La Gabarra y otros edificios dañados.

Peñaloza explicó que los rescatistas internacionales colaboran, pero no abren huecos en las estructuras sin el apoyo de maquinaria especializada. “El edificio tiene once pisos y tiene las placas. Si pasamos varios días buscando la máquina, ya llegamos a un punto donde, con apoyo de obreros y rescatistas, se ha logrado levantar escombros”, detalló.

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La comunicación entre quienes coordinan la ayuda y quienes participan en el lugar enfrenta dificultades adicionales. La información sobre los avances llega de forma fragmentada y, en ocasiones, contradictoria, lo que genera confusión y retrasa las decisiones operativas. Peñaloza y su familia actúan como canal oficial para la difusión de datos sobre las víctimas y las necesidades del edificio La Gabarra.

Yaya Peñaloza busca desde Argentina a su padre desaparecido tras el terremoto en Venezuela y el colapso de un edificio en La Gabarra

Canales oficiales de ayuda y desinformación

Las organizaciones internacionales ACNUR, Cruz Roja y CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) abrieron campañas y fondos de ayuda destinados a la emergencia venezolana.

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CAF habilitó cuentas bancarias en dólares y euros para facilitar las donaciones. El vicepresidente de la entidad, Christian Zinelli, garantizó la seguridad de estos mecanismos y llamó a la población a evitar vías no oficiales, ante el riesgo de estafas y malversación de recursos. La verificación de canales y la colaboración con instituciones reconocidas se presentan como condiciones esenciales para que la ayuda llegue a destino.

Las redes sociales, según Peñaloza, amplifican la desinformación y dificultan la coordinación. Peñaloza pidió prudencia al compartir imágenes e información sobre las víctimas y los operativos, ya que la circulación de datos no verificados puede entorpecer el trabajo de los rescatistas e incluso causar daño a los familiares.

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Crisis preexistente y agravamiento de la emergencia

El sistema sanitario y los servicios públicos en Venezuela ya atravesaban una situación crítica antes del desastre. Peñaloza advirtió que la emergencia amplificó las carencias, llevando la situación “al menos infinito”. La demanda de atención médica, insumos y alojamiento supera la capacidad operativa de hospitales y centros de atención.

La coordinación de la ayuda internacional y el rol de la sociedad civil resultan claves para sostener la asistencia y reconstrucción en las áreas afectadas.

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El llamado a la acción de los familiares de las víctimas y de las organizaciones internacionales apunta a movilizar más recursos y garantizar la llegada de ayuda profesional y transparente. La búsqueda de desaparecidos continúa en Caracas y La Guaira, donde familias y rescatistas enfrentan cada día las consecuencias directas de los terremotos.

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