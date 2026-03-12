Provincia argentina de Tucumán se anima a abrir y trabajar el mercado panameño

Cada rincón de Tucumán refuerza el vínculo entre cultura y sentido de pertenencia.

Con una conectividad aérea que desde el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo cubre tres frecuencias semanales a Panamá, la provincia argentina de Tucumán presentó su oferta turística en la Expo Turismo Internacional, que después de tres días de exhibición y encuentros empresariales finaliza hoy en el istmo.

Ubicada en el noroeste argentino, con un clima subtropical, con veranos muy calurosos con temperaturas que rondan entre los 30° y 40° e inviernos cortos, pero intensos, que en ocasiones llegan a rozar 1° en la ciudad y bajo cero en el valle, Tucumán está rodeada por las provincias de Salta, Santiago del Estero y Catamarca.

Inés Frías Silva, vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, indicó que desde septiembre mantienen una conexión directa a través de Copa Airlines, por lo que les anima el poder abrir y trabajar este nuevo mercado.

“Nos ha sorprendido ayer en la ronda de negocios el gran interés que hay por parte de los agentes de viajes por nuestra provincia y creemos que este terreno que estamos preparando para empezar a sembrar va a tener sus buenos frutos en breve”, dijo en tono entusiasta.

Esta ruta internacional pone en conexión a Tucumán no solo con el Hub de las Américas, sino también con más de 34 países de Europa, Asia y América.

Las cascadas naturales forman parte del paisaje de la provincia argentina. (Turismo Tucumán)

Durante las conversaciones previas se puso de relieve la riqueza productiva de la provincia, la pujanza de su industria, su creciente polo de negocios, así como su importancia cultural y su atractivo turístico.

“Por lo que el vínculo entre ambos destinos va mucho más allá del turismo: hay una apertura total a la posibilidad de que, a través de que más personas puedan llegar hasta la provincia argentina, puedan llegar inversiones y conexiones”, puntualizó la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo.

Uno de los ejes centrales que promocionó la provincia de Tucumán en la feria turística, que este año solo en la feria Expocomer estima superar los $200 millones en transacciones comerciales, es la Ciudad Sagrada de Quilmes, un testimonio vivo del legado de los pueblos originarios que habitaron el Valle Calchaquí desde el año 800 d.C.

Este asentamiento prehispánico, uno de los más relevantes de los pueblos calchaquíes, llegó a albergar a más de 10,000 habitantes y conserva imponentes estructuras, como su fortaleza ubicada en la cima del cerro.

Quienes visiten la provincia pueden conocer la historia de este sitio a través del Centro de Interpretación de Quilmes, donde se resguardan hallazgos arqueológicos de gran valor histórico y cultural.

El deporte al aire se puede practicar en sus numerosos parajes. (Crédito: Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación)

Para los amantes de la música popular argentina, Tucumán ofrece “Las huellas de Mercedes Sosa”, un recorrido a través de la vida, la obra y el legado de una de las artistas más universales de la música popular argentina.

Su canto la llevó a recorrer infinidades de ciudades en el mundo y ser premiada por gobiernos y organismos internacionales, ya no tan sólo por su arte; sino que también por su inquebrantable compromiso con los derechos humanos, detalla la fundación que lleva su nombre.

Esta propuesta recorre paisajes, pueblos y espacios que marcaron la historia personal y artística de Sosa, combinando patrimonio cultural, memoria colectiva e identidad tucumana. Se trata de una experiencia que conecta música, territorio y emociones, reforzando el vínculo entre cultura y sentido de pertenencia.

El paisaje selvático es una de las atracciones de Tucumán. (Turismo Tucumán)

También se invita a recorrer el Camino de los Jesuitas, un viaje a los principales sitios vinculados a la presencia de la Compañía de Jesús en la provincia, que data de1585. Conectando el pasado y el presente aquí se combina la historia, arquitectura y la espiritualidad.

En su amplia oferta turística, Tucumán ofrece la llamada Ruta del Vino de Altura, un circuito de bodegas y viñedos ubicados también en los Valles Calchaquíes que ofrece degustaciones, visitas guiadas y experiencias enoturísticas en alturas excepcionales, con vinos de alta calidad elaborados bajo el espíritu de la Pachamama.

La gastronomía tucumana declaró el sánguche de milanesa como patrimonio nacional. crédito https://tucumanturismo.gob.ar/

Actualmente, son once los establecimientos que integran este recorrido a lo largo de las rutas nacionales 40 y 307, combinando producción vitivinícola, paisaje de montaña y servicios turísticos como alojamiento y gastronomía regional.

La ruta permite además maridar la experiencia del vino con otros atractivos culturales y paisajísticos del valle, consolidándose como un producto que refleja la identidad y la vida local.

Para descubrir los paisajes provinciales se ofertó el programa de cicloturismo, una iniciativa que promueve el descubrimiento activo y sostenible de la naturaleza, que incluye rutas adaptadas a distintos niveles de experiencia.

Entre ellas se contempla la Quebrada del Portugués, conocida por su biodiversidad y su importancia histórica como ruta utilizada por las civilizaciones antiguas, ideal para quienes buscan recorridos desafiantes en entornos de montaña.

El Circuito Tafí del Valle, combina actividad física y vistas panorámicas; la Reserva Natural Los Sosa, inmersa en la selva de yungas; el Circuito Potrero de las Tablas, con senderos entre cascadas y campos de altura; y la Quebrada del Río Los Nogales, una alternativa para explorar valles y cursos de agua en un entorno sereno.

Desde los valles hasta la selva, el cicloturismo se presenta como una forma de conexión directa con la naturaleza y el paisaje tucumano.