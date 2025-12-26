Navidad violenta en Uruguay: hubo siete asesinatos en menos de 48 horas

Dos hermanos fueron asesinados en el barrio Tres Ombúes de Montevideo (Captura Telenoche Canal 4)

Un hombre de 38 años se alcoholizó a falta de pocas horas para la Navidad en Uruguay y comenzó una discusión con la familia. Estaban en el barrio Peñarol, en el noroeste de Montevideo, cuando los familiares lo echaron de la celebración. En la calle se peleó con otro hombre y fue apuñalado. Su hermano y un vecino lo trasladaron a un centro de salud, pero el hombre murió a las 00.10 del 25 de diciembre.

Este asesinato fue uno de los siete que se registraron en menos de 48 horas en Uruguay, en una festividad que estuvo marcada por la violencia. Además de estos crímenes, también hubo ataques a tiros y víctimas adolescentes.

El primero de los crímenes ocurrió en la mañana del martes, en el barrio periférico Malvín Norte, según el conteo que hizo el noticiero Subrayado de Canal 10. Un hombre de 33 años fue asesinado a balazos en la puerta de su casa. Estaba junto a su pareja y unos niños dentro de la casa, cuando delincuentes le pidieron que saliera. Recibió al menos diez disparos, quedó tendido en el suelo y murió en el lugar.

En Malvín Norte ocurrió uno de los siete crímenes en vísperas a la Navidad (Captura Subrayado/Canal 10)

En la noche del martes, en tanto, un adolescente de 16 años fue asesinado. Cuando los policías llegaron al barrio Cruz de Carrasco, vieron que el menor tenía tres disparos en el pecho y pocos signos vitales. Fue trasladado de urgencia e ingresado al block quirúrgico, pero a los pocos minutos se constató su muerte.

En las primeras horas del 24 de diciembre, en el barrio Punta de Rieles, un hombre fue encontrado muerto en el patio de su casa. En el frente de su hogar quedó una mancha de sangre, una parte de un proyectil, un casquillo calibre 9 milímetros y un gorro negro. La víctima tenía 27 años y, en su mano derecha, un revólver calibre 38.

El 24 de mañana ocurrió el cuarto asesinato de esta seguidlla. Fue en el barrio Cerro Norte, una de las zonas de Montevideo atravesada por enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. La policía trasladó a una persona que había sido baleada en su pierna derecha, que terminó falleciendo en el Hospital del Cerro.

Un adolescente de 15 años fue baleado en el barrio Jardines del Hipódromo en Uruguay (Captura Telenoche Canal 4)

El quinto homicidio fue el del hombre que fue echado de la celebración navideña por su familia.

El sexto y séptimo homicidio ocurrieron tras un ataque a tiros en el barrio Ombúes de Lavalle, según informó Subrayado. Dos hermanos, de 30 y 31 años, fueron asesinados a tiros a las dos de la mañana del 25 de diciembre. En la balacera también resultaron heridas una joven de 23 años, un joven de 21 y un adolescente de 15.

Policías que circulaban por la zona vieron que un hombre armado disparaba contra varias personas. Cuando notó la presencia de los efectivos, el atacante comenzó a disparar contra ellos, lo que derivó en el enfrentamiento a tiros. El delincuente cayó al suelo, pero logró pararse y se escapó entre los pasajes que hay en ese barrio.

Los policías trasladaron en los patrulleros a los heridos. Los hermanos fueron enviados al Hospital del Cerro, donde ingresaron con varias heridas de bala y murieron una hora después. Los restantes fueron enviados al Maciel –otro sanatorio público de Uruguay– porque el primero ya no tenía más capacidad. El más comprometido en su salud es el adolescente de 15 años.

Otro adolescente de 15 años también fue baleado durante la Navidad pero en el barrio Jardines del Hipódromo. Dos personas pasaron en moto le dispararon. Por último, otro hombre de 30 años recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza en Piedras Blancas.