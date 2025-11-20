La fuga frustrada de un banquero brasileño detenido en el aeropuerto activó la alerta sobre el sistema financiero

El logotipo de Banco Master se exhibe en su edificio tras la detención del accionista mayoritario del banco, el empresario Daniel Vorcaro, en São Paulo, Brasil, el 18 de noviembre de 2025. REUTERS/ Amanda Perobelli

El sistema bancario brasileño se ha visto envuelto en una tormenta estos días. De hecho, el Banco Central de Brasil ha decretado la liquidación extrajudicial del Banco Master pocas horas después de la detención de su principal accionista, Daniel Vorcaro, cuando intentaba huir del aeropuerto de San Pablo Guarulhos con destino a Malta, según la Policía Federal. Su defensa negó el intento de fuga y pidió su liberación. La orden de detención se produjo en el marco de la Operación Compliance Zero, que sacó a la luz un presunto fraude de 12.200 millones de reales, equivalentes a 2.287 millones de dólares, en perjuicio del Banco de Brasilia (BRB), el banco público del Distrito Federal que comprende la capital del país latinoamericano, Brasilia. Según las investigaciones de la Policía y la Fiscalía Federal, el Banco Master habría vendido al BRB carteras de créditos inexistentes, encubriendo la operación con documentos falsos presentados al Banco Central. También fueron detenidos el exsocio de Vorcaro, Augusto Lima, y tres directores de la entidad, mientras que el presidente del Banco de Brasilia, Paulo Henrique Costa, fue suspendido de su cargo. La reconstrucción del Banco Central indica una cadena de cesiones simuladas a través de sociedades ficticias y contratos sin autenticar. La decisión de liquidar el Banco Master se produjo menos de un día después de que el grupo Fictor manifestara su interés en su adquisición, con la participación de inversores árabes.

La noticia preocupa ahora a millones de brasileños. Según el Ministerio de Previsión Social, hasta 18 fondos de pensiones de funcionarios públicos estatales y municipales han invertido en el Banco Master. Las primeras estimaciones apuntan a una posible pérdida de 2.000 millones de reales (375 millones de dólares). El más afectado ha sido el fondo de pensiones Rioprevidência, que invirtió 970 millones de reales (182 millones de dólares), seguido de Amprev, el fondo de pensiones del estado de Amapá, con 400 millones de reales (75 millones de dólares). Rioprevidência ha informado que está en conversaciones para reemplazar sus aplicaciones del Banco Master, que fueron emitidas entre octubre de 2023 y agosto de 2024 y que vencen entre 2033 y 2034, por los llamados precatórios federales, que son órdenes de pago emitidas por la justicia. La entidad también ha asegurado que el pago de pensiones y subsidios está totalmente garantizado y no supone ningún riesgo para los beneficiarios del estado de Río de Janeiro. En cuanto a Amprev, entre sus consejeros se encuentra el abogado Alberto Alcolumbre, hermano del presidente del Senado Davi Alcolumbre, y este año ha invertido 250 millones de reales (47 millones de dólares) en títulos de deuda del BRB en una operación irregular, ya que la compra de títulos emitidos por bancos públicos está prohibida para las entidades de previsión de los empleados del Estado. Además de los fondos de pensiones, otras instituciones también han invertido sumas millonarias en títulos del Banco Master, como el Banco da Amazônia, que ha comprado 40 millones de reales (7,5 millones de dólares) en títulos de deuda del grupo.

La liquidación extrajudicial del Banco Master abre ahora una fase delicada para el Fondo de Garantía del Crédito (FGC), llamado a reembolsar hasta 48.000 millones de reales, equivalentes a 8996 millones de dólares, a los ahorradores. Se trata del mayor desembolso en la historia del Fondo, que hoy cuenta con 122.000 millones de reales, equivalentes a 22.865 millones de dólares, en caja. El FGC es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada y mantenida por las propias instituciones financieras brasileñas como si fuera un asegurador de los pequeños ahorradores. Está administrado por un Consejo de Administración y un Consejo Fiscal, compuestos por representantes de los bancos y las asociaciones del sector financiero, pero es el Banco Central el que supervisa y regula las normas relativas a la garantía de los depósitos, con poder de intervención indirecta.

Agentes de la Policía Federal ingresan al BRB (Banco de Brasilia) durante un operativo contra la emisión fraudulenta de títulos de crédito por parte de instituciones financieras, que culminó con la detención de Daniel Vorcaro, en Brasilia, Brasil, el 18 de noviembre de 2025. REUTERS/Mateus Bonomi

Para reconstituir rápidamente su “colchón” de liquidez, el FGC ha anunciado ahora que los bancos deberán anticipar las contribuciones futuras, además de pagar cantidades más elevadas que la tasa actual de alrededor del 0,01% sobre los depósitos garantizados. Una carga que recaerá sobre todo en las grandes entidades como Itaú, Bradesco, Santander y Banco do Brasil, que ya llevan tiempo criticando las prácticas agresivas del Banco Master, que ofrecía títulos de inversión con rendimientos de hasta el 140% de los certificados de depósito interbancario, los llamados CDI, muy por encima de la media del mercado. Los analistas descartan riesgos sistémicos, pero advierten de que el asunto podría penalizar sobre todo a las entidades pequeñas y medianas, expuestas al riesgo de una “huida hacia la calidad”, ya que muchos clientes podrían preferir trasladar sus inversiones a bancos de mayor tamaño.

Según los expertos, el caso representa una prueba de estrés sin precedentes para el FGC y podría requerir incluso contribuciones extraordinarias. “El sistema financiero se vuelve más arriesgado porque contará con menos liquidez del FGC. Si otro banco quiebra, será difícil para el FGC cumplir con las garantías”, declaró Marília Fontes, cofundadora de Nord Investimentos, al diario O Estado de São Paulo. En el ámbito político, siguen las consecuencias del registro del Banco de Brasilia, el banco estatal relacionado con el Banco Master. Según los analistas, ahora deberá trabajar en recuperar su reputación.

El desastre del Banco Master llega en un momento delicado para la economía brasileña. Como informó Lauro Jardim en el diario O Globo, el actual ministro de Hacienda, Fernando Haddad, debería dejar su cargo en menos de cinco meses “para presentarse a un cargo importante en San Pablo o, si como desea, para coordinar la campaña de reelección de Lula”. La salida de Haddad es vista con cautela por el mercado, que ahora se pregunta quién será su sucesor. Si se eligen nombres internos del ministerio, como el secretario ejecutivo Dario Durigan y el del Tesoro, Rogério Ceron, la transición se presenta fluida. Sin embargo, el temor es que, dado que el próximo año es un año electoral en el que Lula invertirá todas sus energías, como ya ha declarado, para ganar, el presidente elija a un ministro que pueda actuar en función electoral, relajando las normas fiscales y haciendo la vista gorda con los gastos cuando sea necesario. Según O Globo, “un analista del mercado financiero, que prefiere permanecer en el anonimato, señala que Haddad ha intentado proponer algunos recortes en el gasto, pero se ha enfrentado a problemas de comunicación con el Gobierno y a resistencias internas en el propio Partido de los Trabajadores. Por lo tanto, afirma, su sucesor debería seguir la línea consolidada del partido en materia de inversiones sociales y refuerzo del papel del Estado en la economía”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. REUTERS/Adriano Machado

La factura, según los expertos, será muy elevada y llegará casi con toda seguridad en 2027, cuando, una vez terminada la euforia de la campaña electoral, el presidente electo tenga que enfrentarse a la realidad y a las cifras. Según datos del Banco Central, en septiembre la deuda pública brasileña alcanzó el 78,1% del producto interior bruto (PIB), lo que equivale a 9,75 billones de reales, pero alcanzó el 90,5% del PIB según el criterio del Fondo Monetario Internacional (FMI). El déficit fiscal consecutivo y el fuerte aumento del gasto público han contribuido al crecimiento de la deuda. En 2023, el Gobierno registró un agujero de 230.000 millones de reales (43.107 millones de dólares) en las cuentas públicas, cifra que se redujo a 43.000 millones de reales (8.059 millones de dólares) en 2024. Para 2025 se prevé un déficit de unos 75.000 millones de reales (14.057 millones de dólares) y, para 2026, de 23.300 millones de reales (4.367 millones de dólares).

El Gobierno, cuando puede, sigue sin contabilizar los gastos en el llamado ‘arcabouço fiscal’, es decir, el nuevo conjunto de normas de disciplina presupuestaria adoptado en 2023 para sustituir al anterior límite de gasto. Ayer mismo, Lula promulgó sin vetos el proyecto aprobado por el Congreso Nacional que autoriza al Ejecutivo a gastar hasta 5.000 millones de reales (937,1 millones de dólares) al año en proyectos de defensa nacional, entre los que se incluyen el programa de desarrollo de submarinos (Prosub) y el Sistema Integrado de Vigilancia de Fronteras (Sisfron). “El Gobierno incumple continuamente las normas. Los gastos excluidos de las reglas son, en cualquier caso, gastos y hacen crecer la deuda pública”, declaró el economista Marcos Mendes, investigador del Insper y exasesor especial del Ministerio de Finanzas, a la revista semanal Veja. Con una deuda elevada, el mercado exige tipos de interés más altos, lo que frena el crecimiento económico. Brasil tiene la deuda pública más alta de América Latina y está completamente fuera de los parámetros considerados razonables por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que recomienda a los países de la región una deuda entre el 46% y el 55% del PIB, muy por debajo del nivel actual de Brasil. La evolución histórica muestra que la deuda disminuyó durante los dos primeros mandatos de Lula y el primero de Dilma, pero ha aumentado considerablemente desde 2015. En el actual mandato de Lula, el incremento ya es de 6,6 puntos porcentuales y puede superar el 100% del PIB en 2028/29, según el mercado, si no se produce un ajuste fiscal creíble.

El Ejecutivo sigue defendiendo su política. Según el ministro Haddad, que califica las críticas del mercado de “delirantes”, Brasil es “mejor que cualquier país de Sudamérica” en términos fiscales. Sin embargo, los economistas advierten que la política fiscal está cerca del límite. Con una presión fiscal ya elevada y una deuda creciente, el país corre el riesgo de no tener margen para financiar gastos futuros. El tipo Selic sigue siendo muy alto, al 15% anual. Muchos empresarios temen que el escenario electoral del próximo año lo mantenga sin cambios si el Gobierno sigue aumentando el gasto público o, lo que es peor, temen que el Ejecutivo pueda presionar al Banco Central para reducirlo artificialmente. Las declaraciones del propio Haddad en los últimos días han creado alerta. El ministro de Hacienda ha afirmado que, si fuera miembro del Comité de Política Monetaria (Copom), votaría a favor de la reducción del tipo Selic. “Brasil debe contribuir a cuadrar las cuentas: gastar menos, reduciendo así la inflación y creando espacio para una bajada de los tipos de interés. El crecimiento debe provenir de las inversiones, no del aumento del gasto”, declaró al diario Folha de Sao Paulo Laércio Cosentino, presidente del consejo de administración de la empresa de sistemas de gestión Totvs.

El logotipo del Banco Central de Brasil se ve en su sede en Brasilia, Brasil. 18 de diciembre 2024. REUTERS/Adriano Machado/Archivo

Las pequeñas empresas también sufren. Según Serasa Experian, una de las principales agencias de información crediticia de Brasil, el pasado mes de marzo se registró el récord anual de solicitudes de recuperación judicial, con 187 peticiones, lo que supone un aumento del 2,2% con respecto al mismo mes de 2024. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en Brasil, alrededor del 20% de las empresas no superan el primer año de actividad y el 60% cierran antes de cumplir los cinco. La crisis también afecta a los ciudadanos de a pie. Según la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo, que realizó una encuesta sobre el endeudamiento y la insolvencia de los consumidores, el pasado mes de octubre el porcentaje de familias endeudadas ascendió al 79,5%, el nivel más alto de la serie histórica iniciada en 2010. En total, hay 80 millones de brasileños actualmente endeudados, una situación preocupante que se ve agravada por los llamados intereses rotativos del crédito, es decir, los que se aplican cuando una persona no paga la totalidad de la factura de la tarjeta de crédito, que actualmente rondan el 450% anual.