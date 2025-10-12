China acusó a Estados Unidos de utilizar una “doble moral” tras el anuncio de Trump sobre los nuevos aranceles a productos chinos

El presidente estadounidense Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping en una cumbre en Osaka, Japón, el 29 de junio del 2019. (Associated Press/Susan Walsh)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el pasado viernes la aplicación de aranceles suplementarios del 100% a las importaciones procedentes de China a partir del 1 de noviembre. El anuncio generó este domingo una respuesta contundente por parte del gigante asiático.

“El relevante comunicado estadounidense es el típico ejemplo de ‘doble moral’”, señaló un portavoz del Ministerio de Comercio chino en un comunicado publicado en internet. La medida de Trump surgió en respuesta a los controles “extraordinariamente agresivos” adoptados recientemente por el gigante asiático sobre sus exportaciones.

El presidente estadounidense reactivó así la guerra comercial con Beijing en el marco de una disputa por nuevas restricciones chinas a la exportación de minerales de tierras raras.

Trump informó además que Estados Unidos impondrá sus propios controles sobre las exportaciones de software estratégico desde esa misma fecha, según comunicó en la red Truth Social. “A partir del 1 de noviembre, impondremos controles a la exportación de cualquier software crítico”.

“Se acaba de conocer que China ha adoptado una posición extraordinariamente agresiva sobre el comercio, con el envío de una carta extremadamente hostil al mundo, declarando que a partir del 1 de noviembre de 2025 iban a imponer controles de exportación a gran escala sobre prácticamente todos los productos que fabrican, e incluso algunos que ni siquiera fabrican”, contextualizó Trump en su comunicado.

Trump envió sus represalias contra China tras las cartas "hostiles" de Beijing (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Esto afecta a todos los países, sin excepción, y obviamente fue un plan ideado por ellos hace años. Es absolutamente inaudito en el comercio internacional y una desgracia moral en las relaciones con otras naciones”, añadió el mismo día que anunció su respuesta arancelaria contra China.

Por este motivo, el Ministerio de Comercio chino insistió en que Estados Unidos intensifica la presión económica sobre China desde septiembre y advirtió: “Estas acciones han causado grave daño a los intereses chinos y han socavado seriamente la atmósfera de las conversaciones económicas y comerciales entre las dos partes”.

“Amenazar todo el tiempo con aranceles altos no es el mejor enfoque para tratar con China”, concluyó la cartera. Las bolsas se desplomaron tras conocerse las represalias comerciales de Estados Unidos, con el índice de referencia S&P 500 cayendo cerca de un 3% y frenando un repunte de meses que había estado impulsado por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial.

En un mensaje previo, Trump indicó que, aunque tenía programada una reunión con Xi Jinping en dos semanas durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), ahora parece que “no hay motivo” para llevarla adelante. “No he hablado con el presidente Xi (para su encuentro) porque no había motivo para hacerlo. Esto fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre”.

El anuncio llega después de que el régimen chino restringiera el acceso a las tierras raras el jueves pasado. Beijing exigirá a empresas extranjeras una aprobación especial para exportar estos elementos y también impuso permisos para tecnologías vinculadas a la minería, fundición y reciclaje de tierras raras.

Trump y Xi Jinping estaban cerca de cerrar un próximo encuentro, pero todo indica que será aplazado (Associated Press/Susan Walsh, Archivo)

“De ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo ‘cautivo’, pero ese parece haber sido su plan desde hace bastante tiempo”, advirtió el líder republicano, al referirse a la posición dominante de China en la producción de tierras raras, esenciales para industrias como la electrónica, la automotriz, las energías renovables y el sector militar.

La guerra comercial no se detiene y Trump enalteció los recursos productivos de su país por encima de los del gigante asiático. “Por cada producto que logren monopolizar, nosotros tendremos dos”, aseguró y añadió que “Estados Unidos cuenta con posiciones de monopolio mucho más sólidas y de mayor alcance que las de China”.

Los aranceles “defensivos” de China

Beijing y Washington alcanzaron una tensa tregua meses atrás en la batalla comercial bilateral que comenzó a principios de año y que puso en jaque el intercambio entre ambas potencias, pero las tensiones volvieron a intensificarse en los últimos días.

China anunció el viernes pasado la imposición de “tarifas portuarias especiales” a los buques operados y construidos en Estados Unidos, calificando la medida como una “acción defensiva”. El régimen chino justificó su decisión argumentando que las tarifas portuarias impuestas por Washington a barcos chinos “perjudican gravemente los intereses de China”.

Estados Unidos implementó esas tarifas en abril como parte de un plan para reactivar la industria naval nacional, tras décadas de declive que han dejado a China y a otros países asiáticos en una posición dominante en el sector.

(Con información de AFP)