América

A diez días de la orden de aprehensión por violencia familiar, no logran capturar al hijo de Luis Arce en Bolivia

Luis Marcelo Arce Mosqueira fue denunciado por su presunta pareja. La fiscal que investiga el caso reveló que existe obstaculización en el proceso y que la víctima sufre presiones

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
Imagen de archivo de Luis
Imagen de archivo de Luis Marcelo Arce Mosqueira

La Policía de Bolivia aún no logra ejecutar la orden de aprehensión contra el hijo mayor del presidente Luis Arce sobre quien pesa una acusación por violencia familiar desde el 20 de septiembre. La fiscal que investiga el caso, Jessica Echeverría, denunció que existe obstaculización en el proceso y que la víctima sufre presiones.

Luis Marcelo Arce Mosqueira fue denunciado por violencia familiar el 19 de septiembre por su presunta pareja, Mary Carmen C.B. Según la fiscal Echeverría, especializada en delitos en razón género, la víctima fue sometida a un examen forense que concluyó que tiene 12 días de impedimento, lo que “significa que los golpes que ha sufrido han sido bastante fuertes”.

Hasta la fecha, se realizó un allanamiento en un departamento de la zona norte de Santa Cruz en el que no se encontró al acusado y según el ministro de Gobierno (Seguridad), Roberto Ríos, se emitió una alerta migratoria contra Arce Mosqueira.

Sin embargo, la fiscal considera que ante las presiones que recibe la víctima el caso puede terminar con un proceso de conciliación. “La víctima no tiene participación (en la investigación) por la presión que ha recibido desde el inicio, tiene mucho temor y no tenemos comunicación con ella, está aterrorizada y no me sorprendería que el día de mañana desista o presente una conciliación”, manifestó la fiscal en entrevista con Infobae.

Jessica Echeverría, fiscal especializada en
Jessica Echeverría, fiscal especializada en Delitos en Razón de Género

En relación a los avances de la investigación, Echeverría lamentó no contar con “una policía activa” en la búsqueda de Arce Mosqueira y pidió a los actores encargados de proteger a las mujeres que son víctimas de violencia que “actúen seriamente” para evitar que el caso quede impune.

Por su parte, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Mirko Sokol, indicó que están en búsqueda del acusado pero dijo que solo en el departamento de Santa Cruz, existen 7.300 casos abiertos por violencia familiar, alrededor de 2.200 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución y que cada investigador tiene alrededor de 160 casos a su cargo.

“No podemos tratar ninguno de los casos de una manera diferente y, por tanto, ellos van a realizar las actuaciones dentro del marco de su competencia y de las posibilidades que puedan tener para ejecutar dicha orden de aprehensión”, explicó el jefe policial en una entrevista con la radio Erbol.

El presidente Arce, que está a poco más de un mes de dejar el Gobierno, se refirió a la denuncia contra su hijo a través de sus redes sociales y manifestó las denuncias contra sus hijos deben ser investigadas y esclarecidas igual que con cualquier otro ciudadano. “Son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos”, escribió y dijo que su postura va más allá de su cargo presidencial y responde a su condición de padre que respeta las normas bolivianas.

<b>Múltiples acusaciones</b>

Fuera de esta denuncia, Arce Mosqueira también fue señalado en 2023 como supuesto intermediario entre el Estado y empresas interesadas en participar en proyectos de industrialización de litio, a raíz de fotografías y grabaciones que fueron difundidas públicamente. La denuncia no prosperó y fue desestimada en abril de 2024 al considerar que el material presentado no constituía prueba suficiente.

Los otros hijos del presidente, Rafael y Camila Arce Mosqueira, también están en la mira de la Justicia por la presunta adquisición irregular de un predio agrícola en el departamento de Santa Cruz. Según las investigaciones, los jóvenes habría adquirido un préstamo millonario para comprar tierra y encaminar el proyecto agropecuario, vulnerando normas ambientales y obteniendo beneficios legales para su desarrollo.

Arce calificó este caso como parte de la “guerra sucia” contra su Gobierno y defendió la inocencia de sus hijos, al señalar que el préstamo fue validado por la solvencia del proyecto.

En las últimas semanas también se conoció que una ex funcionaria de Arce lo acusó por abandono y desconocimiento de la paternidad de un hijo que habrían concebido juntos, el mandatario públicamente afirmó que asumirá su defensa legal y no hizo mayor referencia al caso.

Temas Relacionados

Luis ArceBoliviaLuis Marcelo Arce MosqueiraJessica EcheverríaFuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv)Mirko Sokol

Últimas Noticias

La Comic-Con de Málaga cerró con éxito de público y algunas asignaturas pendientes

La primera edición del evento que celebra la cultura pop reunió a alrededor de 120 mil personas

La Comic-Con de Málaga cerró

Singapur prohibió la entrada al activista prodemocracia de Hong Kong, Nathan Law

El reconocido defensor de derechos humanos fue retenido en el aeropuerto y deportado tras intentar asistir a un evento privado, en medio de tensiones por la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China

Singapur prohibió la entrada al

El periodista ucraniano Maxim Butkevych que fue prisionero de Rusia ganó el máximo premio europeo de derechos humanos

El Consejo de Europa otorgó el premio Václav Havel al cofundador de la radio independiente Hromadske. Había sido capturado por las fuerzas rusas en el este de Ucrania y liberado en un intercambio de prisioneros

El periodista ucraniano Maxim Butkevych

MAC Córdoba extiende su convocatoria y presenta nuevos espacio expositivos

La nueva edición del Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba elimina la división por zonas, apuesta por constelaciones curatoriales y convoca a galerías y proyectos de todo el mundo para participar

MAC Córdoba extiende su convocatoria

Fernando Botero, protagonista de una gran subasta de arte en Hong Kong

El artista colombiano, fallecido en 2024, fue una de las principales atracciones del evento de Sotheby’s en el que también se destacó Dalí

Fernando Botero, protagonista de una
ÚLTIMAS NOTICIAS
El mayor estudio de ADN

El mayor estudio de ADN sobre dislexia reveló genes nunca antes asociados con el trastorno

Mercados: las acciones y los bonos argentinos caen en Wall Street y el riesgo país se acerca a 1.100 puntos

La Sociedad Rural de Rosario reclamó “una baja inmediata” de retenciones

Caso único en el mundo: revelaron las claves de la longevidad excepcional de la superabuela de 117 años

Ricardo López Murphy se quebró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija

INFOBAE AMÉRICA
La Comic-Con de Málaga cerró

La Comic-Con de Málaga cerró con éxito de público y algunas asignaturas pendientes

Singapur prohibió la entrada al activista prodemocracia de Hong Kong, Nathan Law

El periodista ucraniano Maxim Butkevych que fue prisionero de Rusia ganó el máximo premio europeo de derechos humanos

MAC Córdoba extiende su convocatoria y presenta nuevos espacio expositivos

Fernando Botero, protagonista de una gran subasta de arte en Hong Kong

TELESHOW
Daniela Christiansson mostró su pancita

Daniela Christiansson mostró su pancita de embarazada al entrar en el tercer trimestre: “No lo puedo creer”

Mariana Fabbiani: “Todo el tiempo hablaban de mi cuerpo y era algo que no podía manejar”

La dedicatoria especial de Cande Ruggeri tras anunciar su casamiento: “Lo más lindo es compartirlo con vos”

Jimena Cyrulnik contó por qué se alejó de los medios: “Me afeité la cabeza y dejé de trabajar”

Escándalo con L-Gante por la cancelación de sus shows en Uruguay: versiones cruzadas y una disputa económica