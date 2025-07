Luis Arce defendió la inocencia de sus hijos y dijo que las acusaciones son parte de la “guerra sucia”

El presidente de Bolivia al atender a la prensa este lunes, 7 de abril, en La Paz (Bolivia). EFE/STR

El presidente de Bolivia, Luis Arce, calificó como “guerra sucia” las acusaciones contra sus hijos, quienes están en el ojo público luego de que se revelaran presuntas irregularidades en el desarrollo de un proyecto agropecuario. En una conferencia de prensa este martes, el jefe de Estado atribuyó las denuncias a intereses políticos que buscan dañar su imagen y afirmó que sus hijos se defenderán en las instancias que correspondan.

“Utilizan hasta a la familia (…) en una guerra sucia que nosotros no compartimos. No estamos de acuerdo con ese tipo de bajezas y esta es la última vez que me voy a referir a este tema”, declaró.

Según documentos obtenidos mediante orden fiscal y difundidos por medios nacionales, los hijos menores del mandatario, Rafael y Camila Arce Mosqueira, obtuvieron en 2021 seis créditos bancarios por un monto equivalente a 9,1 millones de dólares para comprar tierras, maquinaria e insumos agrícolas para desarrollar cultivos en Santa Cruz, la principal región productiva del país. Los prestatarios tenían entonces 20 y 25 años, y no contaban con trayectoria agropecuaria ni empresarial.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, junto a sus tres hijos tras ganar las elecciones de 2020.

El préstamo lo hizo el Banco Ganadero, que según el periódico boliviano El País habría recibido, en los tres años posteriores al crédito, casi 200 millones de dólares del fondo de pensiones público.

De acuerdo a la investigación de ese medio, en diciembre de 2021, la entidad bancaria disponía de 846 millones de dólares de los fondos de pensiones y que a finales de diciembre de 2024 esa cifra superaba los mil millones de dólares. Esta información no ha sido desmentida por ni el Gobierno ni por el banco, que en un comunicado manifestó que sus operaciones se enmarcan en criterios técnicos y que no hacen pronunciamientos de orden político.

En tanto, la entidad que regula y supervisa el accionar de los bancos también guarda silencio. La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, se negó a responder la consulta de los periodistas sobre el tema en una conferencia de prensa este martes.

Ivette Espinoza, directora de la Autoridad del Sistema Financiero La institución se encarga de regular el sistema financiero en Bolivia, incluyendo entidades bancarias y el mercado de valores.

Anteriormente el presidente Luis Arce defendió la legalidad del préstamo asegurando que había sido validado por la solvencia del proyecto. Además dijo que en el terreno ya habían cultivos al momento de la transacción con lo que desestimó los cuestionamientos ambientales.

Un puente, permisos y otras controversias

De acuerdo a la investigación documentada de la plataforma Connectas, el predio de los hijos de Arce, denominado “Adán y Eva”, obtuvo permisos de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para ampliar los desmontes, pese a que una parte del terreno se superpone pertenece a una zona de conservación y uso sostenible de la tierra.

Adicionalmente, imágenes satelitales muestran que varias hectáreas de la propiedad ardieron entre octubre y noviembre de 2024, vulnerando un decreto presidencial que prohibía las quemas debido al descontrol de los incendios forestales que ese año consumieron más de 12 millones de hectáreas, una superficie comparable a la de Nicaragua.

Imagen del predio Adán y Eva en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. 25 de marzo de 2025. Foto: Connectas.

Pero eso no es todo. El negocio de los hijos de Arce también se vio favorecido con la construcción de un puente de 3,1 millones de dólares financiado por el Ministerio de la Presidencia, que fue estrenado en marzo de este año a 15 kilómetros de “Adán y Eva”.

Rafael y Camila no son los únicos hijos del presidente que están en la mira. El hijo mayor, Luis Marcelo, fue acusado de haber intervenido en las negociaciones de los contratos de litio con empresas de Rusia y China, según consta en fotografías y correos electrónicos que fueron filtrados y difundidos por los medios.

Arce dejará el poder en noviembre de este año tras declinar su candidatura a la Presidencia y al Senado. En medio de las acusaciones y consultado sobre lo que hará a partir de entonces, el jefe de Estado respondió que se quedará en el país continuará dando clases en universidades. “No somos de los que se escapan”, afirmó.