El elemento natural perfecto para terminar con las malas hierbas: “Los jardineros lo aplican para devolverle los nutrientes”

Césped. (Adobe Stock)

Las malas hierbas suelen invadir nuestros jardines después del verano, y con la llegada del clima lluvioso, su propagación será aún más rápida, a menos que tomemos cartas en el asunto ahora. Aunque nadie disfruta pasar horas quitando malas hierbas, las soluciones naturales como el vinagre o la sal, aunque efectivas, suelen dañar el césped y las plantas circundantes.

La buena noticia es que no es necesario recurrir a productos químicos agresivos para deshacerse de ellas. Kristen Raney, fundadora de Shifting Roots, comparte un truco sencillo y natural para eliminar las malas hierbas sin poner en riesgo las plantas de tu jardín.

La magia del mantillo

Según Kristen, el mantillo es un material orgánico que se coloca alrededor de las plantas para proteger y enriquecer el suelo. “El mantillo sofoca las malas hierbas, ayuda a retener la humedad y, dependiendo del tipo, también puede devolverle nutrientes al suelo”, explica. Básicamente, el acolchado no solo previene el crecimiento de hierbas no deseadas, sino que también mantiene la salud del jardín durante todo el año.

Mantillo en el césped. (Adobe Stock)

Existen diferentes tipos de mantillo, desde la paja hasta las astillas de madera, pasando por recortes de césped, y cada uno tiene sus propios beneficios. Lo mejor de todo es que el mantillo no solo combate las malas hierbas, sino que también aísla el suelo, protegiendo las plantas de la lluvia intensa o de las heladas invernales. Además, con el tiempo, enriquecerá el suelo, proporcionando los nutrientes necesarios para que tus plantas crezcan fuertes y saludables.

Cómo aplicar el mantillo correctamente

Antes de comenzar a aplicar mantillo en tu jardín, es fundamental elegir el tipo adecuado para cada área. Por ejemplo, el césped suele beneficiarse de los recortes de césped como mantillo, pero para las plantas y flores, es más recomendable utilizar virutas de madera o compost, ya que otros tipos de mantillo pueden sofocar el césped.

Si estás aplicando mantillo al césped, asegúrate de que el material esté seco y finamente picado para evitar crear una capa gruesa. Deberías aplicar una capa fina que permita que el césped siga respirando y recibiendo luz.

Mantillo. (Adobe Stock)

Cuando se trata de las plantas, basta con aplicar el mantillo directamente sobre las áreas afectadas por las malas hierbas, pero recuerda no acercarlo demasiado al tallo de las plantas. De lo contrario, podrías generar un exceso de humedad que podría provocar moho o pudrición en la base de las plantas.

Si quieres un bloqueo aún más efectivo contra las malas hierbas, puedes crear una barrera adicional de cartón o periódico antes de aplicar el mantillo. Esto proporcionará una capa extra de protección, evitando que las malas hierbas broten a través del mantillo.

Beneficios adicionales del mantillo

Además de ser un excelente aliado contra las malas hierbas, el mantillo tiene muchos otros beneficios. Protege las raíces de las plantas y mantiene una temperatura más constante en el suelo, lo que es especialmente útil en invierno cuando las heladas pueden ser un problema. También retiene la humedad, reduciendo la necesidad de riego constante, lo que a la larga te ahorrará tiempo y esfuerzo.

El mantillo es una solución económica, natural y fácil de aplicar, que te ayudará a mantener tu jardín libre de malas hierbas y a mejorar la salud de tus plantas. Deja que las malas hierbas desaparezcan por sí solas mientras tú disfrutas de los últimos días de calor sin tener que preocuparte por ellas.

