América

El elemento natural perfecto para terminar con las malas hierbas: “Los jardineros lo aplican para devolverle los nutrientes”

Una solución fácil y económica para mantener el césped siempre en el mejor estado

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Césped. (Adobe Stock)
Césped. (Adobe Stock)

Las malas hierbas suelen invadir nuestros jardines después del verano, y con la llegada del clima lluvioso, su propagación será aún más rápida, a menos que tomemos cartas en el asunto ahora. Aunque nadie disfruta pasar horas quitando malas hierbas, las soluciones naturales como el vinagre o la sal, aunque efectivas, suelen dañar el césped y las plantas circundantes.

La buena noticia es que no es necesario recurrir a productos químicos agresivos para deshacerse de ellas. Kristen Raney, fundadora de Shifting Roots, comparte un truco sencillo y natural para eliminar las malas hierbas sin poner en riesgo las plantas de tu jardín.

La magia del mantillo

Según Kristen, el mantillo es un material orgánico que se coloca alrededor de las plantas para proteger y enriquecer el suelo. “El mantillo sofoca las malas hierbas, ayuda a retener la humedad y, dependiendo del tipo, también puede devolverle nutrientes al suelo”, explica. Básicamente, el acolchado no solo previene el crecimiento de hierbas no deseadas, sino que también mantiene la salud del jardín durante todo el año.

Mantillo en el césped. (Adobe
Mantillo en el césped. (Adobe Stock)

Existen diferentes tipos de mantillo, desde la paja hasta las astillas de madera, pasando por recortes de césped, y cada uno tiene sus propios beneficios. Lo mejor de todo es que el mantillo no solo combate las malas hierbas, sino que también aísla el suelo, protegiendo las plantas de la lluvia intensa o de las heladas invernales. Además, con el tiempo, enriquecerá el suelo, proporcionando los nutrientes necesarios para que tus plantas crezcan fuertes y saludables.

Cómo aplicar el mantillo correctamente

Antes de comenzar a aplicar mantillo en tu jardín, es fundamental elegir el tipo adecuado para cada área. Por ejemplo, el césped suele beneficiarse de los recortes de césped como mantillo, pero para las plantas y flores, es más recomendable utilizar virutas de madera o compost, ya que otros tipos de mantillo pueden sofocar el césped.

Si estás aplicando mantillo al césped, asegúrate de que el material esté seco y finamente picado para evitar crear una capa gruesa. Deberías aplicar una capa fina que permita que el césped siga respirando y recibiendo luz.

Mantillo. (Adobe Stock)
Mantillo. (Adobe Stock)

Cuando se trata de las plantas, basta con aplicar el mantillo directamente sobre las áreas afectadas por las malas hierbas, pero recuerda no acercarlo demasiado al tallo de las plantas. De lo contrario, podrías generar un exceso de humedad que podría provocar moho o pudrición en la base de las plantas.

Si quieres un bloqueo aún más efectivo contra las malas hierbas, puedes crear una barrera adicional de cartón o periódico antes de aplicar el mantillo. Esto proporcionará una capa extra de protección, evitando que las malas hierbas broten a través del mantillo.

Beneficios adicionales del mantillo

Además de ser un excelente aliado contra las malas hierbas, el mantillo tiene muchos otros beneficios. Protege las raíces de las plantas y mantiene una temperatura más constante en el suelo, lo que es especialmente útil en invierno cuando las heladas pueden ser un problema. También retiene la humedad, reduciendo la necesidad de riego constante, lo que a la larga te ahorrará tiempo y esfuerzo.

El mantillo es una solución económica, natural y fácil de aplicar, que te ayudará a mantener tu jardín libre de malas hierbas y a mejorar la salud de tus plantas. Deja que las malas hierbas desaparezcan por sí solas mientras tú disfrutas de los últimos días de calor sin tener que preocuparte por ellas.

Además, este ajuste mantiene el tono natural y didáctico, y organiza la información de manera que sea fácil de seguir y aplicar en el jardín.

Temas Relacionados

PlantasJardínJardineríaCéspedEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Señales de Beijing en el Caribe: buques hospital, plataformas petroleras y mensajes estratégicos a Washington

A través de medios en español y la diplomacia de la CELAC, China retrata a Estados Unidos como militarista mientras se presenta a sí misma como constructiva

Señales de Beijing en el

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial provocó el desalojo masivo de residentes y turistas en el centro de Berlín

Tras un operativo nocturno, la policía logró extraer sin incidentes un explosivo hallado en el río Spree y permitió el regreso de los evacuados después de confirmar que el dispositivo no suponía un riesgo

Una bomba de la Segunda

Europa alertó que los férreos controles del régimen chino a las tierras raras amenazan con detener la producción industrial

El retraso en la aprobación de licencias y las nuevas exigencias regulatorias generan detenciones fabriles en sectores tecnológicos, automotrices y de energías renovables

Europa alertó que los férreos

Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

El dictador de Pyongyang supervisó las pruebas en un complejo de tecnología no tripulada y destacó la prioridad de desarrollar sistemas avanzados, en medio de los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos

Alerta en Occidente: Kim Jong-un

Huelga sindical en Francia: más de 300 detenidos y choques con la Policía en rechazo al ajuste fiscal del Gobierno

El Ministerio del Interior contabilizó más de medio millón de personas en las manifestaciones y advirtió sobre la presencia de “7.300 individuos radicalizados, peligrosos”, a quienes consideró responsables de los disturbios más graves

Huelga sindical en Francia: más
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atacaron a tiros una casa

Atacaron a tiros una casa en Santa Fe a metros de una comisaría y hay un adolescente detenido

Detuvieron en Villa Luzuriaga al último miembro de una banda que cometía salideras bancarias en CABA

Tras la misteriosa desaparición de una mujer en Salta, ofrecieron $5 millones por datos sobre sus restos

Golpeó con la puerta de su auto a una mujer policía y fue arrollada por un colectivo en Merlo: la oficial murió

Retomarán la semana próxima el juicio por los delitos paralelos al femicidio de Johana Ramallo

INFOBAE AMÉRICA
Señales de Beijing en el

Señales de Beijing en el Caribe: buques hospital, plataformas petroleras y mensajes estratégicos a Washington

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial provocó el desalojo masivo de residentes y turistas en el centro de Berlín

Europa alertó que los férreos controles del régimen chino a las tierras raras amenazan con detener la producción industrial

Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

Huelga sindical en Francia: más de 300 detenidos y choques con la Policía en rechazo al ajuste fiscal del Gobierno

TELESHOW
Los Pericos adelantan la primavera

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”

Gastón Pauls y su infierno detrás del éxito: “Iba a rodar Nueve Reinas sin dormir por mi consumo”

Unidos en el amor y el trabajo: las famosas argentinas que eligieron a sus maridos como socios de vida

El reencuentro de Érica Rivas y Dario Lopilato luego de la polémica vuelta de Casados con hijos

Peligra Maxi López en MasterChef Celebrity por un inesperado conflicto con Wanda Nara: “La plata no aparece”