Un hijo del argentino asesinado por un terrorista en Cisjordania es sobreviviente del ataque de Hamas en Israel: “Tenía un corazón de oro”

Adrián Marcelo Podzamczer, el argentino asesinado en un ataque en Cisjordania, junto a dos de sus cuatro hijos. (Foto: Facebook / Stand With Us)

Adrián Marcelo Podzamczer era un argentino que vivía desde hacía muchos años en Israel, y que encontró la muerte trágicamente este domingo cuando fue una de las tras víctimas del atentado terrorista en el paso fronterizo del puente Allenby, entre Jordania y Cisjordania.

La tragedia, sin embargo, tiene un detalle que la hace aún más dramática: Sebastián Podzamczer, uno de sus cuatro hijos, es uno de los sobrevivientes del ataque al festival de música electrónica del 7 de octubre del año pasado, cuando el grupo terrorista Hamas secuestró y masacró a cientos de israelíes, en el marco del sorpresivo ataque en Israel.

“Papá me apoyó durante los meses siguientes al atentado del 7 de octubre. Siempre estuvo a mi lado, ayudándome en todo; una persona realmente increíble. El dolor es inmenso; todavía no puedo hacerme a la idea de lo que pasó”, contó el joven de 28 años en declaraciones a la versión digital del diario israelí Yedioth Aharonot, al que también le dio detalles de cómo se enteró del ataque que sufrió su padre.

“Me desperté con mensajes. Mi hermana me dijo que me dirigiera al hospital porque papá había sido trasladado allí en helicóptero. La mención de un ‘helicóptero’ señaló inmediatamente la gravedad de la situación. Entonces me dijeron que no tenía sentido ir al hospital, sino ir directamente a casa y esperar. Fue entonces cuando me di cuenta de la gravedad de la noticia”, contó.

“Papá, papito, tenía un corazón de oro. De él aprendí a ser una persona de buenas intenciones, a vivir la vida sin rencores. Amaba profundamente a los niños, se preocupaba por ellos, nos hacía reír y nos levantaba el ánimo a todos”, contó con dolor el joven al medio israelí.

El atentado en el que murió Adrián Marcelo Podzamczer, de 52 años, ocurrió a las 10:30, hora local, cuando un terrorista se acercó a la zona del puente Allenby (al norte del Mar Muerto) desde Jordania en un camión. Se bajó del vehículo y abrió fuego contra las fuerzas de seguridad israelíes que operaban en el puente, según indicó el Ejército israelí en un comunicado.

Según confirmaron las autoridades israelíes, el terrorista, quien fue abatido en el lugar, fue identificado como Maher Dhiab Hussein al-Jazi, de 39 años, ciudadano jordano de la ciudad de Udhruh, al sur de Jordania, al este de Petra.

La pistola utilizada por el terrorista que llevó a cabo un ataque a tiros cerca del cruce del puente Allenby (Fuerzas de Defensa de Israel)

Además del argentino israelí, también fueron asesinado en el ataque Yohanan Shchori, de 61 años y padre de seis hijos, del asentamiento cisjordano de Ma’ale Efraim; y Yuri Birnbaum, de 65 años, del asentamiento de Na’ama.

Según informó Times of Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel en un principio temieron que el camión estuviera cargado de explosivos, pero finalmente esa hipótesis se desestimó. El terrorista sí estaba armado.

El atentado fue perpetrado en el cruce también conocido como Puente del Rey Hussein, que es el único paso de Cisjordania con Jordania.

Israel y Jordania firmaron un tratado de paz en 1994 y mantienen estrechos lazos en materia de seguridad, un ejemplo de ese sólido nexo fue el apoyo jordano a Israel en abril pasado, cuando Irán lanzó un ataque directo. Ese día las fuerzas jordanas interceptaron y destruyeron drones del régimen persa antes de que alcanzaran su objetivo israelí.

Por el paso atacado este domingo, decenas de remolques cruzan con mercancías procedentes de Jordania y el Golfo que abastecen tanto a Cisjordania como a los mercados israelíes.

Otros dos pasos entre Israel y Jordania, el de Rabin y el del río Jordán, fueron cerrados tras el atentado, según informó la Autoridad Aeroportuaria de Israel. Los palestinos sólo pueden utilizar el paso del puente Allenby para entrar en Jordania desde Cisjordania, mientras que los israelíes suelen utilizar los pasos de Rabin y del río Jordán.