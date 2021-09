Premier Guido Bellido prometió romper relaciones con Estados Unidos y expulsar a la DEA del Perú

Fotografía cedida por la Agencia Andina que muestra al primer ministro peruano, Guido Bellido, mientras se dirige hoy ante el Congreso, en Lima (Perú). EFE/ Agencia Andina

El premier peruano Guido Bellido sigue en el ojo de la tormenta y tras la revelación de polémicas fotografías donde se le ve posando al lado de imágenes relacionadas a Sendero Luminoso y su agresión a la congresista Patricia Chirinos, el diario Perú 21 reveló un video donde el primer ministro, entonces candidato al congreso por Perú Libre, prometió romper relaciones con Estados Unidos y que su embajada abandone nuestro país.

Las imágenes forman parte de un foro virtual “Narcotráfico y Hoja de Coca Milenaria” del 9 de febrero de este año, donde Bellido, junto con otros tres ahora congresistas de su partido, expuso que una vez que Perú Libre asuma el gobierno expulsarían a la DEA y seguiría el modelo de Evo Morales en la lucha contra el narcotráfico .

“Un gobierno de Perú Libre, lo primero que tiene que hacer es sacar la embajada norteamericana del Perú, porque su papel en el país más que beneficioso ha sido nocivo. Necesitamos que la DEA se retire del país y que en materia de lucha contra el narcotráfico terminar todo tipo de relación con Estados Unidos porque ha fracasado en el país. No ha resuelto ninguno de estos problemas”, dijo Guido Bellido.

Agregó que el Perú va a combatir el narcotráfico, “pero al mismo tiempo va a fortalecer al agricultor, al cocalero” y que “si nosotros industrializamos la hoja de coca no va a existir la necesidad de que se orienten estos productos a otras actividades”.

“El camino que ha implementado América en nuestro país, de maltratar a nuestros hermanos, de hostilizarlos, ha sido en complicidad con el Estado peruano, porque quienes están en el gobierno son personas, partidos sometidos al imperialismo, a estos países que se quedan con la mayor parte con lo que genera el narcotráfico”, indicó el premier.

Durante su exposición se puede ver a los ahora congresistas Guillermo Bermejo, Alex Flores y Silvana Flores, quienes escuchaban atentamente al ahora presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo.

“Estados Unidos no tiene por qué meterse en la lucha contra el narcotráfico. Sus métodos y acciones durante estos años han demostrado ineficacia, incompetencia y nuestro país no tiene por qué seguir con esos acuerdos y si siguen con esas prácticas, van a ser expulsados de nuestro país”, advirtió

“El Perú tiene que demostrar su soberanía, su independencia. No puede ser patio trasero de nadie, no podemos ser un país sometido a norteamérica o a otros países”, finalizó Bellido.

NARCOTRÁFICO EN PERÚ

De acuerdo a cálculos de Devida, el Perú produce anualmente 126 mil toneladas de hoja de coca, de los cuales el 90% se utiliza para fabricar cocaína y el VRAEM es considerado el principal valle cocalero en nuestro país y donde se fabrica cerca del 70% de la droga que se exporta ilegalmente.

“Ese plan de legalizar la producción para contener su uso ilegal es una falacia; más del 90% de la producción de los cocales se desvía para el tráfico de drogas”, aseveró Rubén Vargas, exjefe de Devida, al diario Perú 21.

PELIGROSA VISITA

La tarde del martes se alertó de la visita de César Tito Rojas, dirigente del Movadef, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Aunque en un comunicado la oficina de Guido Bellido desminitó que se haya reunido con él, el viceministro de Ordenanza Territorial, Braulio Grajeda, aseguró que Rojas quiso “sorprender” al hacerse pasar como integrante del Sindicato Único de la Educación Peruana (Sutep).

Sin embargo, en el registro de visitas de la PCM se había autorizado su ingreso para una “reunión de trabajo” con Bellido, quien luego negó el encuentro.

Tito Rojas es dirigente del Movadef en Puno, que buscó convertir este movimiento ‘pro senderista’ en partido político en el 2011.

Entre 2000 y 2004, Tito Rojas visitó a terroristas en la cárcel. En 2013 fue elegido presidente del Conare en Huancayo (otra fachada de Sendero Luminoso), por lo que tiempo después fue denunciado ante la Fiscalía por terrorismo, junto a otros dirigentes.

POLÉMICAS DE BELLIDO

Patricia Chirinos, congresista del partido Avanza País, denunció al primer ministro Guido Bellido por decirle durante una reunión de coordinación parlamentaria antes de que éste asumiera su cargo la frase “sólo falta que te violen”.

La denuncia de la agresión verbal la hizo la congresista en declaraciones a la emisora RPP, si bien ya hacía varios días que desde sectores de la oposición se había dado a conocer el suceso, que Bellido consideró “falso” y “dolosamente difamatorios” hacia su persona.

Según relató Chirinos, el suceso se produjo cuando se estaba instalando la Mesa Directiva del Congreso, que asumió sus poderes el pasado 26 de julio.

Allí, en una reunión donde había otros diputados como Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú) y José Jerí (Somos Perú), entre otros, Chirinos intercedió ante Bellido para pedirle que le fuera otorgado un despacho en el que su padre había trabajado como diputado años atrás.

“Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo: ‘Que te preocupas de eso, anda cásate’; y yo le dije: ‘¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, relató la congresista.

Bellido ha respondido a estas acusaciones con una serie de mensajes en sus redes sociales en las que indicó que “con mucha sensibilidad y empatía hacia la situación de violencia contra la mujer que vivimos, acudí al pleno y expusimos una serie de medidas para detener esta situación crítica que está presente en todos los rincones del país”.

Por otro lado, la Fiscalía del Perú investiga al primer ministro, Guido Bellido, y al líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, por presunto delito de terrorismo en relación a una supuesta relación con la organización terrorista Sendero Luminoso.

