Los aterradores relatos de supuestos abusos que cometió Eduardo Carabajal, el actor acusado de violar y agredir a Elisa Vicedo

La actriz Elisa Vicedo continúa firme en su proceso contra el histrión argentino Eduardo Carabajal, al que acusó de violación y agresión física hace casi tres años ante las autoridades mexicanas.

De acuerdo con Vicedo, en 2016 fue violada por su compañero mientras compartían trabajo en un rodaje y después de que hizo pública su acusación, fue agredida físicamente por el inculpado durante un evento público que se realizó en el Parque Hundido de la Ciudad de México en el año 2018.

La actriz de Mujeres Silenciosas ha enfrentado distintos obstáculos en el proceso por el cual busca justicia. La actriz declaró para el programa Ventaneando que las pruebas psicológicas realizadas comprueban que fue víctima de violación, pero no han sido suficientes.

“Las pruebas legistas tendrían que haber sido, en este caso, yo fui violada el 20 de marzo de 2016, tendrían que haber sido el 21 de marzo del 2016 y como no hay pruebas del día siguiente, las pruebas no son tan válidas” dijo en una entrevista con el programa de espectáculos.

Sin embargo, hace algunos días se logró un acuerdo respecto a la acusación de agresión física en donde Eduardo Carbajal debe grabar una disculpa pública y difundirla en los medios de comunicación, así como una indemnización de 700 mil pesos que deberá pagar a la actriz antes del 9 de abril del presente año. Sin embargo, la delación por abuso sexual parece no avanzar.

A esto, se le suma una nueva acusación pública por parte de una joven de nombre Milena Sierra quien relató para Ventaneando como ocurrió su intento de violación en el año 2008. En su caso, el acto ocurrió en el automóvil de Carabajal, donde la golpeó y tocó hasta que, en un descuido, la joven pudo huir para pedir ayuda.

“Eduardo es una persona que tiene una mentalidad sexual de violencia que no es sana y que muchas de nosotras ya lo vivimos y padecimos...”, afirmó Milena.

Con esta declaración, Milena busca apoyar la denuncia que sigue la Elisa Vicedo con la intención de que se haga justicia y el actor no siga cometiendo abusos. Motivo por el cual Elisa Vicedo aseguró:

“No soy la única, somos ocho que yo conozco... la historia de ella es muy fuerte, la historia de otra chica que fue violada con un cuchillo en la garganta por parte de Eduardo en el año 2010, la obligó a hacerle sexo oral. Esta la historia de otra chica que no la hemos podido contactar que fue violada con una botella de champan y con un un mousse de cabello en el año 2001”, declaró.

Asimismo, mencionó que incluso la mujer que fue amenazada con el cuchillo no sabía el apellido del actor, por lo que realizó un retrato hablado cuando hizo su denuncia. Elisa tiene conocimiento de que el actor cometió presuntos actos de agresión sexual en los años 2001, 2008, 2010, 2011, 2016.

“Un depredador sexual no puede dejar de hacerlo por muchos años, debe haber más”, aseguró la actriz.

Agradeció a Milena Sierra por hacer pública su historia y llamó a que todas las mujeres que hayan sido víctimas del actor a que alcen la voz sobre sus casos para que puedan encontrar justicia y eviten que otras mujeres pasen por lo mismo.

“Invito a aquellas mujeres que no han podido hablar, a que hablen. Si no quieres ir a denunciar, ok, pero habla, di quién es, porque así como te puede estar pasando a ti, le puede estar pasando a alguien en el mismo momento, días después, años después, es un ciclo que no termina”, mencionó.

